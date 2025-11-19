力拼台灣第二個超巨蛋 盧秀燕盼明年秋天簽約：應該不是傳統圓形

國民黨議員陳政顯等人質詢關心超巨蛋進度。（圖：寇世菁攝）

台中市長盧秀燕今天（19日）透露，水湳超巨蛋外觀充滿科技感未來感和美感，應該不會是傳統圓形，目前正審查可行性評估，進度順利，希望明年秋天可簽約，帶動新一波演唱會和棒球熱經濟。（寇世菁報導）

台中市議會總質詢，國民黨議員陳政顯、張廖乃綸、張瀞分、李文傑、吳瓊華等人，聯袂關心超巨蛋進度。陳政顯更秀出一張建築界最近流傳的設計圖，外觀像貝殼又像葉子，科技感十足，追問市長是否就是超巨蛋外觀。

盧秀燕答詢表示，台北大巨蛋一檔難求，演唱會和棒球熱商機，顯而易見，台灣第二顆超巨蛋極可能落在台中，各界對外觀感興趣，因為傳統巨蛋都是圓形，才會叫蛋，但現在建築設計和傳統不同，比如綠美圖，就不是封閉建築，國際會展中心也是流線型造型，她透露，民間自提水湳園區超巨蛋BOT計畫已經送進市府，正進行可行性評估，希望是地標性建築，會要求不要傳統設計，兼具科技感未來性及建築的美，確實外觀類似議員所說，但不方便透露太多，目前進度順利，明年公聽會後，公告三個月，徵求興建者，外觀應該不會是傳統蛋型。

廣告 廣告

力拼台灣第二個超巨蛋 ，台中市長盧秀燕說，應該不是傳統圓形、盼明年秋天簽約。（圖：中市府提供）

盧秀燕強調，超巨蛋是全台年輕人最期待的，台灣經濟受關稅匯率影響，只有演唱會經濟和棒球熱經濟，扶搖直上，市府花費一百億興建容納一點六萬人的巨蛋，沒有經費再蓋超巨蛋，但目前時機正好，有票房有生意，民間投資會有興趣，明年進入徵選廠商階段，希望秋天簽約，她有信心，台灣第二個超巨蛋落在台中。