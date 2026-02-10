力拼連任！ 洪婉臻：「沒派系奧援」 初選心情緊繃

民進黨六都市議員4至10日展開初選領表、登記，今天為最後一天，其中，中正萬華區議員洪婉臻是北市黨內最後一位完成登記的現任議員。（台北市議員洪婉臻研究室提供）

民進黨六都市議員4至10日展開初選領表、登記，今天為最後一天，其中，中正萬華區議員洪婉臻是北市黨內最後一位完成登記的現任議員。她表示，現任沒有優先，自己也沒有派系的支援，並不像如外界說的穩上，面對3月即將展開的黨內初選，心情非常緊繃。

洪婉臻說，很多人說政治是條辛苦的路，但對她來說，從政都不及仍在市場打拼的爸媽，以及基層努力拼搏的鄉親辛苦，自己沒有派系的奧援，也沒有政治二代的光環，這3年多來，她戰戰兢兢，把1天當作3天用，現在依然要持續拜託鄉親，牽緊她的手顧好電話。

她說，現任沒有優先，也沒有如外界說的穩上，選情非常緊繃，3月即將展開黨內初選，是場實力與意志的考驗，她懇請每位鄉親，「如果您接到民調電話，請耐心的聽完，且不管對方問幾次，都請您堅定的說出唯一支持洪婉臻。」

