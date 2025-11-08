力拼高雄市長提名！林岱樺端出政策牛肉 規劃推動「三大護國產業」
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導
有意爭取高雄市長提名的民進黨立法委員林岱樺今（8）日發布「三大護國產業」市政規劃，包括推動軍工產業、科技產業，以及海洋產業。林岱樺說明，她推出的「護國產業」戰略三角，就是要讓高雄從傳統工業重鎮，轉型為守護台灣安全與繁榮的戰略基地。
林岱樺指出，高雄民眾都強烈期盼，除了高科技帶來的新產業以外，傳統產業也能夠重新復甦。為此，她要讓「科技提供技術、軍工鞏固安全，海洋打開市場」，讓原縣區的製造業也能做高雄經濟的火車頭，國艦國造和無人機等軍工產業打進高科技供應鏈。
林岱樺提到，高雄有山有海、有科技更有文化，若以護國產業讓高雄立足國際，成為下一世代的繁榮基石，無人機、無人艇，都是未來傳產新出路，並爭取政府補助、稅務優惠、技術輔導等產業升級，年輕人就有好薪水不再北漂。
林岱樺表示，她已擘劃最完整的產業鏈規劃，以現有科技產業，高雄除了目標成為我國半導體設備國產化重鎮，更透過發展矽光子產業專區，接軌2500億先進晶片商機，也輔導北高雄傳產升級，進入半導體設備供應鏈，並在南高雄設置上游的IC設計與軟體研發中心。另外，軍工產業的發展，帶動傳產升級進入無人機供應鏈。包含旗津設置智慧無人船製造聚落、岡山打造航太與無人機扣件聚落，以及興達港轉型水下載具測試基地等。
林岱樺提到，高雄是台灣最大的能源進口港，海洋產業加速國氣國運，更要發展冷能經濟。未來將鼓勵本國海運取得LNG船，確保天然氣進口、推動技職體系產學合作，培養海事人才與高雄船長、善用液化天然氣恢復常溫後產生的冷能，設置冷鏈物流與滑雪場。
林岱樺強調，她的產業政策不是空談，她向中央成功爭取矽光子開發落腳高雄、力推行政院研擬無人船基地的設置，更已成功爭取中油與台電規劃成立國氣國運國家隊。未來她將以具體行動，落實高雄成為護國產業的核心基地。
《林岱樺三大護國產業政策》
一、推動軍工產業，傳產升級交貨無人機供應鏈
1. 旗津設置智慧無人船製造聚落
2. 岡山升級為航太與無人機扣件聚落
3. 興達港轉型為水下載具測試基地
二、推動科技產業，高雄成為半導體設備國產化重鎮
1. 發展矽光子產業專區，接軌2500億先進晶片商機。
2. 輔導北高雄傳產升級，進入半導體設備供應鏈。
3. 在南高雄設置上游的IC設計與軟體研發中心。
三、推動海洋產業，高雄國氣國運結合冷能經濟
1. 有電才有台積電，鼓勵本國海運取得LNG船，確保天然氣進口。
2. 推動技職體系產學合作，培養海事人才與高雄船長。
3. 善用液化天然氣恢復常溫後產生的冷能，設置冷鏈物流與滑雪場。
更多FTNN新聞網報導
賴瑞隆宣布「希望高雄」5大計畫 規劃生育津貼3萬加碼至5萬
都不出席林岱樺造勢！王義川跟進卓冠廷：正國會將支持初選勝出者
傳正國會發文被黨中央關切 林岱樺稱尊重：部長是希望公眾人物負責任
其他人也在看
健保整體預算破兆元 總統：提高服務、留住人才
賴清德總統今天(8日)應邀出席「2025台灣醫學週，台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮」。總統在致詞時詳細介紹明年度的健保預算，會繼續高推估編列新台幣9千8百多億元預算，若再加上非健保給付的近200億元公務預算，明年相關經費總額將超過1兆元，總統強調，高推估的目的就是希望能藉此「提高醫療服務，留得住人才，加惠民眾的健康福祉」。賴總統在出席台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮致詞表示，他是因為1996年台海第一次飛彈危機而決定棄醫從政，回顧近30年歷程，發現自己的問政深深受惠於醫學與醫療的專業訓練，一直秉持誠實面對問題、務實提出計畫、踏實解決問題，而他的政治理念跟醫學理念一樣，就是不管先來後到、不管族群，只要認同這個土地，就是這個國家的主人，同時應將經濟發展的果實讓全民共享，尤其要積極協助弱勢民眾，總統說：『(原音)我特別可以跟我們醫界各位前輩、各位夥伴報告的是，不管我在哪個位置上，我的心一直都沒有離開醫界。』 總統先介紹自己在擔任立委與行政院長時，處理或改善過的不合理醫療問題，接著說明就任總統後成立「健康台灣推動委員會」的工作重點，首先就是提高健保總額，政府將持續以高推估方式計算，總統說：『中央廣播電台 ・ 11 小時前
當年調漲健保費…楊志良驚曝「恐嚇取財」祕辛：「他」當然懂了
衛福部原擬調整《健保法》，股利年結達一定門檻將收取補充保費，因股民不滿，遭政院「踩剎車」。前衛生署長楊志良昨（7日）則透露，自己當年要調漲保費時，第一個反對的是時任行政院長吳敦義，因雙方意見不合，還被時任總統馬英九找去；他還透露當時是採用「恐嚇取財」方式說服馬英九。中時新聞網 ・ 11 小時前
台塑運動會熱鬧登場 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場熱鬧登場，現場準備各色彩球迎接盛會。中央社 ・ 11 小時前
黃仁勳返台未安排會面？ 蔣萬安：溝通管道非常暢通
輝達執行長黃仁勳昨抵台，今早（8日）受邀出席在新竹舉行的台積電年度運動會；據了解，黃此次返台未安排與台北市長蔣萬安會面。對此，蔣萬安上午出席活動時表示，市府跟輝達總部保持非常密切聯繫，也都有非常暢通的溝通管道。中天新聞網 ・ 11 小時前
首度進歐洲議會演說 蕭美琴：台灣是世界可信賴的夥伴
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025年峰會，台灣時間7日傍晚在比利時布魯塞爾歐洲議會展開。台灣首次以正式會員國身分參與，台灣副總統蕭美琴也首次應邀進入歐洲議會場址，向IPAC全球立法者大會發表演說，強調台灣是世界在動盪變局中「可信賴的夥伴」，更是全球和平、繁榮與民主未來對話中「不可或缺的一部分」自由時報 ・ 11 小時前
英中外長通話 中方籲「加快解決」緊迫問題
（中央社記者陳韻聿倫敦7日專電）英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）6日與中國外交部長王毅通話，中國外交部發布的談話紀要稱王毅是「應約」通話，王毅並側重就「加快解決」影響雙邊關係的「緊迫問題」表明立場。中央社 ・ 13 小時前
【每日揭詐】11/7 假「戶政事務所」來電 金融卡遭盜刷140次損失370萬元
防詐中心公布最新統計資料，11/7全國共受理446件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億2716.3萬元。太報 ・ 11 小時前
台東機關性騷案 空軍志航基地通報10件居冠
（中央社記者盧太城台東縣8日電）台東縣內機關性騷擾通報案件，截至10月共通報22件，其中以空軍志航基地10件居冠，女性通報者居多。志航基地表示，「目前發言權已由空軍司令部統一掌握，無權對外說明」。中央社 ・ 11 小時前
林森北街頭爆「債務大亂鬥」百萬協商破裂掏刀互砍 7人遭警帶回偵辦
台北市中山區7日下午發生街頭砍人案，40歲莊姓男子因積欠多組人馬上百萬元債務，下午3點多帶著現金與債權人相約在林森北路、農安街口一間星巴克協商。不料談判破裂，雙方爆發激烈衝突，甚至有人掏出折疊刀互砍。鏡報 ・ 11 小時前
嵐山竹子遭「模仿犯刻字」 被抓包竟回1句話！
國際中心／王靖慈報導京都嵐山有名的「竹林小徑」，最近出現竹子被刻字、塗鴉的情況在「急速增加」。京都市發現大量刻字後決定先做試驗性處理——把近路邊的竹子「退後」一段距離或砍伐，讓遊客「碰不到」而保護原本的景觀。日媒影片中，甚至還拍到外國遊客「當場刻字」，且遊客還不覺得自己有錯，引發居民與政府高度關切。民視 ・ 11 小時前
新北耶誕城遭板橋居民反彈 洪孟楷建議分區輪辦、市府大樓妝點常設化
2025新北歡樂耶誕城下周五登場，但再遭新北市府周邊板橋居民反彈。國民黨立委洪孟楷今建議新北市府，仿造東京都廳打造「365天亮起的新北」，升級耶誕城品牌，達成在地居民、觀光、城市三贏局面。太報 ・ 11 小時前
徐巧芯酸「背骨仔」 高揚凱反擊：鄭麗文呢
[NOWnews今日新聞]民進黨籍的台北市第六選區（大安、文山）議員擬參選人高揚凱，近日與國民黨立委徐巧芯爆發口水戰，徐巧芯質疑高揚凱「由藍轉綠」是「背骨仔」，高揚凱則反問，「我這樣跳黨叫做『背骨仔』...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
鳳凰颱風要準備開眼了 鄭明典：又是一個大災難
鳳凰颱風來勢洶洶，今（8日）升級成中颱並持續增強中。前氣象局長鄭明典指出，鳳凰強對流區越來越集中，正逐漸要組織成眼牆雲系，其範圍大、水氣足，對菲律賓將是一個大災難。氣象專家賈新興則表示，鳳凰海警最快在下周一（10日）上午發布，陸警最快在下周二（11日）早上發布，下周三至下周四清晨（12日至13日）對台影響最為顯著。中時新聞網 ・ 11 小時前
鄭麗文出席追思共諜活動 學者：國民黨「以和平之名」服從共產黨
國民黨主席鄭麗文今（11/8）將出席1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，追思對象包括當年共諜將官吳石，引起輿論熱議。鄭麗文昨則回應，出席該活動是希望兩岸和解、和平。對此，成功大學電機系教授李忠憲嘆，國民黨從「反共復國」到「不反共求和」只花了70年，但今天的中國國民黨，正以「和平」之名完成了服從中國共產黨之路。太報 ・ 11 小時前
羅浮宮密碼竟然是「這個」 2014年專家早就警告過了
即時中心／ 林韋慈報導法國羅浮宮上月中發生國際矚目的珠寶失竊案，損失數字高達8800萬歐元（約台幣31億元），近期法國內部展開一連串有關安全系統的檢討，發現密碼過於簡易、安全系統仍像在上個世紀，館長德卡爾（ Laurence des Cars）也坦承羅浮宮需要改進安全系統。民視 ・ 12 小時前
日本東京電車井之頭線驚傳火災！鐵軌竄出猛烈火舌 驚悚畫面曝
根據X平台上發布的照片及影片顯示，鐵道上竄出猛烈火舌，並冒出滾滾濃煙。目前消防人員已到場灌水滅火。CTWANT ・ 14 小時前
鄭麗文出席共諜追思會！曹興誠狠酸：鄭麗文「出櫃」，國民黨「出糗」
國民黨新任黨主席鄭麗文今（8）日下午出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，該活動追思對象包括1950年所破獲中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石，引發敵我不分的質疑。對此，聯電創辦人曹興誠上午在臉書發言狠酸，鄭麗文「出櫃」，國民黨「出糗」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 3 小時前