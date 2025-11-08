力拼高雄市長提名！林岱樺端出政策牛肉 規劃推動「三大護國產業」

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

有意爭取高雄市長提名的民進黨立法委員林岱樺今（8）日發布「三大護國產業」市政規劃，包括推動軍工產業、科技產業，以及海洋產業。林岱樺說明，她推出的「護國產業」戰略三角，就是要讓高雄從傳統工業重鎮，轉型為守護台灣安全與繁榮的戰略基地。

林岱樺指出，高雄民眾都強烈期盼，除了高科技帶來的新產業以外，傳統產業也能夠重新復甦。為此，她要讓「科技提供技術、軍工鞏固安全，海洋打開市場」，讓原縣區的製造業也能做高雄經濟的火車頭，國艦國造和無人機等軍工產業打進高科技供應鏈。

林岱樺提到，高雄有山有海、有科技更有文化，若以護國產業讓高雄立足國際，成為下一世代的繁榮基石，無人機、無人艇，都是未來傳產新出路，並爭取政府補助、稅務優惠、技術輔導等產業升級，年輕人就有好薪水不再北漂。

林岱樺表示，她已擘劃最完整的產業鏈規劃，以現有科技產業，高雄除了目標成為我國半導體設備國產化重鎮，更透過發展矽光子產業專區，接軌2500億先進晶片商機，也輔導北高雄傳產升級，進入半導體設備供應鏈，並在南高雄設置上游的IC設計與軟體研發中心。另外，軍工產業的發展，帶動傳產升級進入無人機供應鏈。包含旗津設置智慧無人船製造聚落、岡山打造航太與無人機扣件聚落，以及興達港轉型水下載具測試基地等。

林岱樺提到，高雄是台灣最大的能源進口港，海洋產業加速國氣國運，更要發展冷能經濟。未來將鼓勵本國海運取得LNG船，確保天然氣進口、推動技職體系產學合作，培養海事人才與高雄船長、善用液化天然氣恢復常溫後產生的冷能，設置冷鏈物流與滑雪場。

林岱樺強調，她的產業政策不是空談，她向中央成功爭取矽光子開發落腳高雄、力推行政院研擬無人船基地的設置，更已成功爭取中油與台電規劃成立國氣國運國家隊。未來她將以具體行動，落實高雄成為護國產業的核心基地。

《林岱樺三大護國產業政策》

一、推動軍工產業，傳產升級交貨無人機供應鏈

1. 旗津設置智慧無人船製造聚落

2. 岡山升級為航太與無人機扣件聚落

3. 興達港轉型為水下載具測試基地

二、推動科技產業，高雄成為半導體設備國產化重鎮

1. 發展矽光子產業專區，接軌2500億先進晶片商機。

2. 輔導北高雄傳產升級，進入半導體設備供應鏈。

3. 在南高雄設置上游的IC設計與軟體研發中心。

三、推動海洋產業，高雄國氣國運結合冷能經濟

1. 有電才有台積電，鼓勵本國海運取得LNG船，確保天然氣進口。

2. 推動技職體系產學合作，培養海事人才與高雄船長。

3. 善用液化天然氣恢復常溫後產生的冷能，設置冷鏈物流與滑雪場。

