力拼2026翻轉基隆！童子瑋憶曾鬧「家庭革命」只為從政…直言地方選舉就是要「講建設」！指基隆通勤族「11萬人」：交通是首重

為迎戰2026地方大選，民進黨中執會12月31日通過徵召基隆市議會議長童子瑋參選基隆市長。對此，童子瑋今（8日）於電台節目《新聞放鞭炮》指出，基隆的通勤族高達11萬人，因此「交通」是其首要政見，「我們從小在這邊長大，下雨淋雨等車、上不了車、回不了家，共同的痛苦都在這裡」。

談及從政之路，童子瑋回憶，2018年是他第一次投入選舉，當時因為爺爺不認可，甚至鬧了「家族革命」、離家出走。童子瑋說，當時他個性很硬，覺得家人不支持就不支持，「我就靠雙腳，勤奮努力的拜票，當時甚至沒有人敢支持我」。

童子瑋說，他在當年6月正式離家出走，沒有回家吃過飯，「是選上之後才和解、當上議長才和好」。童子瑋提到，當時身邊的人因為阿公的關係，沒有人敢支持，有一次本來要去站路口，結果在宣傳車上看到媽媽騎著摩托車，「我們就一路跟著她到中正公園，她在那邊幫我發面紙」。

童子瑋笑說，「那時候我真的很感動，眼淚都要掉下來，我打電話給她都不接，我就一直打、一直打」。童子瑋說道，後來媽媽接電話後，「我就問她，是不是去幫我發面紙，她還很兇的說，『沒有！神經病！』」

童子瑋感慨，媽媽雖然死不承認，「但媽媽還是媽媽，還是會心軟，只是不敢讓阿公知道」。他接續說，後來成立競選總部，「我阿公跟爸爸都還是有來現場，我當下是落淚的，真的很感動」。

童子瑋說，他的從政之路是用離家出走換來的，「真的跟什麼家族、血緣、派系毫無關係，真正認識我們家族周邊的人，都知道這一段故事」。

而針對迎戰基隆市長選舉，童子瑋指出，「地方的選舉就應該講建設、講未來，講我們基隆市為什麼停滯3年都沒有改變？為什麼我們退步、民調都倒數？」童子瑋點出，基隆往返台北的上班族、學生，人數高達11萬人，「當初謝國樑是9萬票當選」。

童子瑋坦言，要挑戰一位連任的市長，其實非常困難，但他要當一位「生活市長」，先改善市民的生活。童子瑋說，他最關注的市政議題，首先一定是「交通」，且首重往返台北基隆的通勤族，「我們從小在這邊長大，下雨淋雨等車、上不了車、回不了家，共同的痛苦都在這裡」。

而第二項政見，則是社會福利，童子瑋指出，要因應超高齡社會的長輩族群，以及出生率最低的問題，「從長照到醫療，要進行整理，然後很多人認為小孩在這出生沒有未來，對基隆這個城市的發發展沒有信心」。他強調，「我們在地的小孩有責任，共同努力來改變基隆，這就是我們的信念」。

