力拼2026苗栗翻盤！陳品安指苗栗最需要「交通建設」：巴士常停駛、通學生受影響…談苗栗人口結構「不再是藍營鐵板」

民進黨中執會日前提名苗栗縣議員陳品安參選苗栗縣長，對戰現任國民黨籍縣長鍾東錦。陳品安今（2日）於電台節目《新聞放鞭炮》透露真正讓她站出來參選縣長的原因，是黨主席賴清德以紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）當選的案例說服、感動了她，「希望我也能讓苗栗的所有人被滿足、需求被看見」。

談及參戰苗栗縣長，有什麼策略？陳品安表示，選舉要回歸最初的工作，就是「照顧人民」，要傾聽人民的聲音，滿足他們的需求。陳品安也提到，當初受到民進黨徵召，並不是她主動的意願。她原先是打算爭取議員連任，「在這個過程中我想了很多，也跟總統賴清德見面」。

陳品安說，賴清德總統以紐約市長曼達尼的案例向她表示，「曼達尼不是美國人，卻能夠在紐約當選市長，就跟我一樣，在高雄出生、台北讀書與結婚，最後搬來苗栗，這一點很觸動我」。

陳品安說，過去紐約市長都是在服務紐約市金字塔頂端的人民，曼達尼反其道而行，照顧所有在紐約市生活的人、滿足基層需求，「希望我也能讓苗栗的所有人被滿足、需求被看見」。陳品安表示，「我們苗栗的資源雖然少，但並非完全是零，是否有辦法將資源分配到金字塔底端」。

陳品安指出，苗栗有一個很重要，但一直沒有獲得解決的議題，就是「交通」。她說明，苗栗的交通真的非常不方便，從苗栗搭高鐵到台北，只需要40分鐘時間，「但民眾從家裡到高鐵站，可能就要花費30分鐘，甚至更久」。

陳品安續指，苗栗的巴士、客運，幾乎等於零，因為常常停駛，或是出現其他狀況。她點出，很多通勤的學生都會因此受到影響，在這部分，客運公司需要政府給予更多資源，或是聘請特約公司。

此外，陳品安也提到苗栗人口結構，雖然大家都認為苗栗人口外移、老化嚴重，但其實頭份、竹南的人是越來越多，呈現正成長，目前人口超過20萬人，佔53萬人口總數的苗栗縣比例很高。她表示，其他地區是負成長，這一帶人口有一定比例的移入、一定程度的外移，結構就會有所改變，「近幾次的選舉都能發現，苗栗不再是藍營的鐵板了」。

（圖片來源：新聞放鞭炮、維基百科）

