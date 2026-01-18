力挺中天記者林宸佑讚「優秀」！張啓楷嘆綠色恐怖：如法炮製柯文哲案

民眾黨立委張啓楷大力聲援林宸佑，稱讚他監督執政黨「非常優秀」，並強調台灣好不容易走過白色恐怖，希望綠色恐怖不要來了。（圖／林煒凱攝）

中天黨政記者、主播林宸佑被控為對岸收買現役軍人，並交付國防機密資料，昨遭羈押禁見。對此，民眾黨主席黃國昌今（18日）表明，民眾黨的立場就是「毋枉毋縱、不要雙標」，並批民進黨只會抹紅；民眾黨立委張啓楷則大力聲援，稱讚林宸佑監督執政黨「非常優秀」，並強調，台灣好不容易走過白色恐怖，希望綠色恐怖不要來了。

林宸佑遭羈押禁見，民進黨新北市議員卓冠廷表示，「現在是一個非常好辨認哪些人可能是中共在台協力者的時間點」，並稱在野於第一時間就急著喊政府抓人、質疑綠色恐怖，絲毫沒有一丁點擔心國家被滲透的危機。

廣告 廣告

就卓冠廷該說法，黃國昌今出席民眾黨2026共同政策綱領記者會受訪時反批，民進黨真的要省省，卓冠廷講這什麼話？民進黨拿納稅人的錢在府院黨養共諜，誰才是中共同路人？民進黨應該幹點正事，而非一天到晚用抹紅的伎倆，拿不出政績，除了抹紅、抹黑，民進黨到底還幫台灣社會幹了什麼事？

黃國昌表示，面對個別司法案件，民眾黨的立場非常地清楚，就是毋枉毋縱、不要雙標；不要針對特定案件，卻有特定的綠色媒體事前掌握訊息，也不要是綠色的記者違法，就擺爛不處理。他隨後重申，民眾黨的立場非常清楚，毋枉毋縱、不要雙標，這才是法治社會應該有的原則。

張啓楷則說，他對於林宸佑事件感到非常震撼，「台灣好不容易走過白色恐怖，希望不要來了綠色恐怖」。他表示，自己在台灣解嚴前就開始擔任記者，知道台灣非常多的人流血、流汗甚至犧牲生命，好不容易才爭取到民主自由跟法治。

張啓楷強調，這件事非常嚴重，他從昨天到現在，覺得心臟壓力甚大；用國安法辦人，還牽扯到媒體人，台灣真的在走回頭路嗎？國際媒體會怎麼看這個事件？且林宸佑非常優秀，監督了執政黨，大家印象最深刻的，是林一直追問民進黨立院黨團總召柯建銘誰是雜質、誰是中共同路人？這樣的一個記者，現在卻用《國安法》辦他。

張啓楷說，要求毋枉毋縱的同時，請問證據夠明確嗎？需要嚴重到用國安法來辦人嗎？台灣好不容易走過戒嚴，現在人權、言論自由又受到挑戰，讓人非常生氣。且昨天事情曝光時，就已經有媒體開始報導，難道黨檢媒又一體了？不是偵查不公開嗎？這不就是柯文哲的案子如法炮製嗎？因此，要求毋枉毋縱的時候，請黨檢媒要自制，也要拿出明確的證據。

張啓楷表示，到目前為止，說林宸佑拿了幾千或幾萬元給了現役軍人，現役軍人就把重要的軍事資料拿給中國大陸人士，這夠明確嗎？幾千元可以收買一個人？難道是非常嚴重、非常重要的軍事資料嗎？尤其一方面說偵查不公開，一方面卻有些媒體已經大肆報導。

張啓楷說，台灣司法的公信力已經非常脆弱，請不要再破壞台灣法治的根。林宸佑的事件牽扯到《國安法》及新聞媒體，請不要讓媒體採訪、評論，或是監督政府的時候，變得噤若寒蟬。那台灣還是個民主國家嗎？

「我也呼籲大家，看看國際是怎麼看這個事件。」張啓楷說，為了台灣的民主法治，我們要共同努力，不要一直踐踏司法。再這樣下去，台灣不只是「倒退嚕」，更會變成一個國際笑話。



回到原文

更多鏡報報導

聲援林宸佑遭綠營批評 陳智菡再酸：笑死、台灣人不能發問？

林宸佑涉共諜案藍白急護航 卓冠廷：現在是辨認中共在台協力者時間點

中天主播林宸佑等6人涉國安法 橋院一口氣全收押

人妻「向出軌尪道歉」爆紅！霸氣舉動狂吸20萬粉 網友再提1大膽建議