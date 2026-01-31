力挺中天重返52台 羅智強嗆民進黨拿開髒手

▲立法院今三讀通過《衛星廣播電視法》修正案，讓中天新聞台有機會重返第52台。（圖／翻攝Google地圖）

[NOWnews今日新聞] 中天新聞台2020年因換照未過，遭到下架，移出第52台。國民黨立委羅智強等人提案修《衛星廣播電視法》，立法院30日在藍白聯手下，以60票比48票三讀通過，新法還適用訴訟中案件，讓中天新聞台有機會重返第52台。民進黨痛批國民黨在干預司法，羅智強今（31）日也反擊，他修法就是要捍衛新聞自由，要求民進黨拿開髒手。

羅智強說，立法院30日趕在會期結束前，三讀通過《衛星廣播電視法》修正案，也兌現了他的承諾，5年多前，民進黨政府強關中天新聞台，他就立下捍衛新聞自由的職志，這5年多來，他為中天抱不平，更持續為新聞自由而吶喊！

羅智強說，他提案修《衛星廣播電視法》，開宗明義第一條，就是「捍衛新聞自由」，藉此提醒NCC及掌權者，必須確保媒體第四權充分的自由。修法並明定，NCC對新聞台換照申請，應以「准予換照」為原則；評鑑、換照，應公開透明。最重要的是，此次修法納入「矯正正義」的精神，讓NCC必須負起修正錯誤的責任。

羅智強說，NCC與中天的訴訟已接連敗訴，若中天最終勝訴，NCC就必須恢復其所有權利。讓中天新聞台，堂堂正正的於原頻道復台。他也不滿民進黨，30日院會直到表決前，民進黨還在扣中天紅帽子、反對修法，合理化自己打壓新聞自由的醜行，打壓新聞自由就是民進黨！

羅智強說，《衛廣法》修正，不僅為中天打開一道「討公道」的門，更限制NCC不得恣意打壓媒體，做執政者剷除異己的東廠。

