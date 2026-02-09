力挺中華隊！台灣虎航明天限量開賣WBC應援套票

記者李鴻典／台北報導

隨著2026世界棒球經典賽(WBC)的熱潮席捲全台，經典賽事門票更是一開賣便瞬間秒殺，針對渴望親臨現場、見證中華隊關鍵對決的熱血球迷，台灣虎航今(9)日宣布攜手台灣運動觀光發展協會推出限量的中華隊應援套票，內容包括東京來回機票與台日、台韓大戰兩場賽事門票，將於明(10)日10:00準時開賣，球迷們準備好最高手速，別再與遺憾擦身而過。

台灣虎航宣布與台灣運動觀光發展協會攜手合作，將於明(10)日正式開賣中華隊應援套票。（圖／台灣虎航提供）

台灣虎航說明，本次「熱血應援雙賽套票」全台僅限量5組，售價為新台幣30,800元，套票內容極為豐富，包含台灣虎航桃園往返東京的來回機票外，最重要的是能一次擁有台日及台韓對決兩場最難入手的賽事門票，持有此套票的球迷將能同時參與3月6日的台日大戰與3月8日的台韓大戰。

若球迷想鎖定最具話題的台日對決，台灣虎航也提供限量25組的「熱血應援台日套票」，售價為新台幣29,800元。套票同樣包含桃園至東京成田的來回機票，並提供一張3月6日台日大戰的外野應援席門票，球迷可置身在最受矚目的賽事中，親身感受東京巨蛋內全場沸騰的應援吶喊氛圍。

為營造最強大的應援氣勢，台灣虎航也規劃應援主題航班，3月5日往返桃園及東京成田的IT200、IT201、IT202、IT203航班，機艙內將全面換上應援頭墊紙。除了機艙布置外，還有指定航班的限定加碼活動，搭乘3月5日IT202的旅客，皆有機會再獲得加碼應援毛巾乙份。

台灣虎航表示，這次攜手台灣運動觀光發展協會，為球迷們提供最純粹且充滿儀式感的觀賽旅程。台灣虎航誠邀每一位熱愛棒球的朋友，共同搭乘台灣虎航應援航班前往東京，齊聲高喊力挺中華隊。

經典賽台灣隊集訓，陳傑憲打擊練習。（圖／記者劉彥池攝影）

