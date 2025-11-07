力挺傅崐萁連任！38名藍委連署通過修改內規

▲國民黨立院黨團今通過，黨團總召連署不再只限1次，總召傅崐萁明年有機會連任。（圖／吳翊緁攝，2025.10.20）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立院黨團總召傅崐萁任期原訂到本會期結束為止，不過國民黨團今（7）日召開黨團大會，會中有38名立委提案，修改國民黨內規，取消總召「連任1次」規定，也就是讓總召職務可以無任期限制，明年1月底傅崐萁任期屆滿之後，是否要再競選連任，由傅崐萁自行決定。

根據「國民黨立法院黨團組織運作規則」、「國民黨立法院黨團總召集人、書記長、首席副書記長選舉辦法」規定，總召「連選得連任一次」，也就是說，總召任期最強2年。不過相較於民進黨與民眾黨，總召並無連任次數規定，因此藍委提案取消，並經上午黨團大會通過。

傅崐萁受訪表示，今天黨團會議他未參加，但對黨內民主相關提案都予以尊重，「中國國民黨是民主政黨，尤其立法院黨團，大家有相關想法都可以討論，討論完後有任何決議都尊重。」他強調，今天通過的決議對國民黨、民進黨及民眾黨在立法院朝野力量均等非常重要。

傅崐萁指出，像民進黨黨團總召，可以連任，保持一定戰力，擔任總召需要豐富經驗，才能帶領黨團面對各種挑戰。他說，「未來國民黨還有很多挑戰，所有願意為黨服務的同志，我們都非常歡迎，希望能監督民進黨政權，做好為民服務工作。」

對於外界關心是否續任，傅崐萁回應，「現在講這個還不及，黨內有程序與公告。國民黨要團結，面對賴清德政權，公然違法的政府，如果沒有牽制力量，在野的力量絕對不能被削弱。」他並強調，民主政黨有不同立場和聲音，應予以尊重與包容，「還是要透過民主程序做最後的決定。」

