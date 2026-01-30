力挺優質國產蔬菜 新北協助行銷高麗菜7533噸

新北果菜公司透過共同運銷協助產地銷售高麗菜。(圖:新北市農業局提供)

新北市農業局卅日表示，近期中南部天氣良好，蔬果生長順利，國產高麗菜已進入盛產期。冬季的高麗菜脆甜可口，價格實惠，正是品嚐的好時機。新北市政府與新北市果菜運銷公司合作推廣國產高麗菜，邀請市民踴躍購買當季新鮮高麗菜，歡迎至新北果菜舖網站選購。

新北市長侯友宜表示，新北市擁有四百多萬人口，是全國最大的消費市場，也是農產品的強大後盾。市府與雲林、宜蘭、嘉義、彰化等農業大縣密切合作，推動「營養午餐四＋一安心蔬菜」計畫，穩定市場需求，並協助行銷茂谷柑、文旦柚等國產優質農產品，讓農友安心種植，市民也能享用當季新鮮美味。

針對近期高麗菜的盛產，新北市全力支持農民，透過新北果菜公司協助銷售七千三百五十五公噸。零售方面，透過電商平台及農會已累積銷售一百七十八公噸，持續供應大台北地區新鮮、平價的高麗菜。歡迎市民朋友到市場購買，共同支持國產農友。

新北市農業局表示，將持續與高麗菜產地合作，讓農民安心栽種，避免豐收價跌的困擾，並維持市場穩定，實現農民與消費者雙贏。此外，板橋果菜市場的冷鏈物流交易中心將於一一四年啟用，具備五十四公噸低溫拍賣及一百六十八公噸冷藏能力，強化蔬果冷鏈，延長保存期限，降低食安風險與損耗，達成市府的永續經營目標。同時，新北果菜公司每日進行農藥殘留抽驗，確保消費者的食安。