力挺優質國產蔬菜 新北籲購買當季高麗菜支持農友

【記者葉柏成／新北報導】近期中南部維持好天氣蔬果生長順利，國產高麗菜進入盛產期，冬天的高麗菜脆又甜、價格實惠，正是享用美味的好時刻，新北市政府攜手新北市果菜公司推廣國產高麗菜，邀請民眾趁著盛產期踴躍購買當季新鮮好吃又實惠的高麗菜，歡迎到新北果菜舖網站購買到鮮甜、好吃的當季高麗菜。

市長侯友宜表示，新北市擁有400多萬人口，為全國最大的消費地，也是各農產地最堅強的後盾，市府長期與雲林、宜蘭、嘉義、彰化等農業大縣密切合作蔬果運銷，除了推動「營養午餐4+1安心蔬菜」計畫提供穩定市場需求外，更在茂谷柑、文旦柚及蔬果產期協助行銷推廣國產優質農產品，透過各項產銷調節措施讓產地農友安心種植，更讓民眾能享用到當季的新鮮好滋味。

《圖說》國產高麗菜進入盛產期，冬天的高麗菜脆又甜、價格實惠，正是享用美味的好時刻。〈農業局提供〉

他指出，針對近期高麗菜盛產狀況，新北市作為農民最堅實的後盾，在產期開始迄今透過新北果菜公司共同運銷協助銷售7,355公噸，零售部分透過新北果菜舖電商平台、新北市農會與各區農會已累積銷售達178公噸，持續供應大台北地區新鮮、平價的當季高麗菜，歡迎市民朋友響應到市場購買高麗菜，享用美味健康的國產高麗菜，一起支持全國的農友。

《圖說》國產高麗菜盛產，歡迎到市場購買高麗菜，享用美味健康的國產高麗菜，一起支持全國的農友。〈農業局提供〉

農業局長諶錫輝表示，新北市將持續與高麗菜各大產地密切聯繫，與產地的縣市合作，讓農民可以安心栽種，無需為豐收價跌煩惱，也讓市場維持平穩，達到農民與消費者雙贏局面，另外板橋果菜市場冷鏈物流交易中心在114年完工啟用，提供54公噸低溫拍賣吞吐量能及168公噸冷藏量能，強化新北市蔬果冷鏈完整性，增加蔬果保存時限及產銷調節韌性，不僅維持蔬果品質更降低食安風險及損耗，達到市府永續經營之施政目標，詳洽https://www.ntpmec.com/新北果菜公司新北果菜舖網站。