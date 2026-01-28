力挺公投綁大選？游盈隆：沒有不支持空間

▲行政院提名台灣民意基金會董事長游盈隆擔任中選會主委。（圖／翻攝自游盈隆臉書）

[NOWnews今日新聞] 立法院去年三讀通過《公民投票法》修正案，確定恢復公投綁大選。行政院提名台灣民意基金會董事長游盈隆擔任中選會主委，立法院內政委員會今（28）日進行審查，民進黨立委黃捷問，未來上任後是否支持公投綁大選？游盈隆明確回應，「沒有不支持的空間」。黃捷則要求，游盈隆要保證，不會再出現2018年九合一選舉，邊投票邊開票的亂象，游回答，盡力而為。

黃捷質詢時關注不在籍投票與公投綁大選兩議題。黃捷指出，若在九合一地方大選中貿然推動不在籍投票，恐嚴重衝擊選舉公信力。她轉述專家意見表示，九合一選舉若全面實施不在籍投票，選票種類將暴增至近9,000種，勢必帶來龐大的技術與行政挑戰，並質疑中選會是否已評估所需經費、人力及投開票所數量。

黃捷並引用內政部2021年統計指出，因就學、就業未設籍而可能申請不在籍投票者，雙北、台中、桃園等地合計超過百萬人，台北市選委會當時即評估投開票所需增加三倍以上。她直言，距離2026年地方選舉僅約10個月，若此時倉促上路，幾乎不可行。

黃捷也說，台灣長期面臨境外勢力干預及選舉舞弊歷史，任何制度改革都須以穩定與可信為前提，不能隨便就拿其他國家來對比。

至於公投綁大選，黃捷要求游盈隆說明如何避免重演2018年「邊投票邊開票、開到凌晨」的亂象。

游盈隆表示，直接民主一直是民進黨的重要核心價值。他回顧自己過去20多年身為民進黨員的經驗，實際參與過無數民主運動與公共事務，許多人為了推動公投制度，付出青春、生命甚至自由的代價。正因如此，他強調公投不僅是民進黨長期堅持的理念，也是所有民主國家都應該重視並實踐的制度，而這一點社會各界其實都有高度共識，也普遍支持公投制度的存在與發展。

游盈隆表示，2018年的混亂源於公投案過多、公告後準備時間過短，現行法制已將公告至投票時間由一個月延長至三個月，並放寬選務人力來源，制度條件已有改善。他強調，公投是民主核心價值，未來選務機關的責任，就是確保不再重演2018年的噩夢。

