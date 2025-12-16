力挺卓揆！ 總統轟在野黨立委濫權且獨裁

賴清德發表談話，痛批國會正推向「在野獨裁」邊緣。（圖／TVBS）

就在行政院長卓榮泰昨天(15日)宣布財劃法不副署，並痛批在野黨立委濫權後，總統賴清德也接力發表談話，總統指出，現在的國會正強行推「濫權立法」，更是將臺灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。而被點名的國民黨和民眾黨立委，則反控賴政府才是獨裁！

賴清德發表談話，痛批國會正推向「在野獨裁」邊緣。（圖／TVBS）

繼行政院長卓榮泰表態拒絕副署財劃法修法後，總統賴清德深夜發表重話，力挺行政團隊立場。賴清德批評，立法院近日推動的法案，包括不被副署的財劃法、剛三讀的年改修法，以及進行中的立委特別費除罪化等，都是對國家帶來威脅的舉動。

總統賴清德說：「現在國會正強行推動的還有一系列對國家、國人帶來重大威脅的『濫權立法』。這不是民主的展現，這是對民主的侵蝕，更是將臺灣推向『立法濫權、在野獨裁』的懸崖邊緣。我們不能容許錯誤百出的法律削弱臺灣的競爭力，更不能讓國際社會對臺灣失去信心。我必須維護憲政體制、守護國家、保護人民。」

面對總統的嚴厲指控，在野黨立委也不甘示弱，強烈回擊。

國民黨立委羅智強說：「也真是虧我們心愛的賴皮總統，賴錫悅總統還會想出在野獨裁這個話，賴清德你搬到火星上去，你的憲政學可以去統治火星了啦。」

民眾黨立委黃國昌說：「哪一個國家國會三讀通過的法律，覆議案被立法院否決了，結果行政部門還可以選擇不公布？賴清德、卓榮泰你們踐踏台灣的民主憲政，註定在中華民國憲政史上留下罵名。」

行政院確定不副署後，外界都在看藍白陣營下一步該如何接招？目前朝野推演可能有三套劇本。

第一套劇本是「全面攤牌」，在野黨提出不信任案（倒閣），總統隨即宣布解散國會。雖然卓榮泰曾嗆聲歡迎提倒閣，但這意味著立委必須重選，目前看來機率較低。

第二套劇本是「回歸憲政」，透過重修《憲法訴訟法》或同意總統提名的大法官人選，讓憲法法庭運作回到正軌，進行釋憲。但這需要藍白立委退讓，在人數優勢下，在野黨恐難輕易低頭。

第三套劇本則是「持續僵局」，在野黨無視行政院的不作為，雙方繼續對立。眼下看來，這套劇本發生的可能性最高，朝野衝突短期內恐怕仍無解方。

