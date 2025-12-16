



大罷免失敗就翻桌？行政院長卓榮泰宣布不副署藍白版《財劃法》，還嗆聲「若立法院反對，可以提倒閣」。總統賴清德在臉書發文力挺「支持卓榮泰院長的決定」，他痛批，藍白強行立法正侵蝕民主根基，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣，我們不能讓辛苦建立的民主憲政遭受破壞，不能讓得來不易的改革走回頭路，不能容許財政紀律毀於一旦。

賴清德說，昨天上午，他在總統府與行政院及考試院進行國政茶敘，針對115年度中央政府總預算案的審議、《財政收支劃分法》的修法及公教年金改革等議題進行交流。

廣告 廣告

賴清德指出，行政院卓榮泰院長也在昨天下午，依據憲法第37條所賦予的權力，針對立法院強行通過的財劃法，不予副署；因為這個修法對憲法權力分立、國家財政、國民權益，都將造成重大且立即的傷害，「所以我支持卓榮泰院長的決定」。

賴清德再次強調，他願意依據《憲法增修條文》第4條第3項之規定，以及憲法法庭所揭示的合憲方式，赴立法院進行國情報告。

賴清德砲轟，面對國會一連串的濫權立法，正在侵蝕台灣的民主，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。面對此一憲政時刻，總統必須維護憲政體制、守護國家、保護人民。我們不能讓辛苦建立的民主憲政遭受破壞，不能讓得來不易的改革走回頭路，不能容許財政紀律毀於一旦。

更多新聞推薦

● 力挺卓榮泰不副署財劃法 賴清德轟：藍白正把台灣推向「在野獨裁」