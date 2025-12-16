力挺卓榮泰不副署財劃法 賴清德：願以合憲方式赴立院國情報告

總統府提供

賴清德總統昨天在茶敘中作出支持行政院長卓榮泰不副署財劃法決定，他今天強調，不予副署是因為這個修法對憲法權力分立、國家財政、國民權益，都將造成重大且立即的傷害，他也願意依據憲法規定以合憲方式，赴立法院進行國情報告。面對國會一連串的濫權立法，我們不能讓民主憲政遭受破壞，不能讓改革走回頭路，也不能容許財政紀律毀於一旦。

賴清德透過臉書等社群平台表示，昨天上午，他在總統府與行政院及考試院進行國政茶敘，針對115年度中央政府總預算案的審議、《財政收支劃分法》的修法及公教年金改革等議題進行交流。

行政院長卓榮泰也在昨天下午，依據憲法第37條所賦予的權力，針對立法院強行通過的財劃法，不予副署。他說，因為這個修法對憲法權力分立、國家財政、國民權益，都將造成重大且立即的傷害，「所以我支持卓榮泰院長的決定」。

賴清德強調，他願意依據《憲法增修條文》第4條第3項之規定，以及憲法法庭所揭示的合憲方式，赴立法院進行國情報告。

他說，面對國會一連串的濫權立法，正在侵蝕台灣的民主，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。面對此一憲政時刻，總統必須維護憲政體制、守護國家、保護人民。「我們不能讓辛苦建立的民主憲政遭受破壞，不能讓得來不易的改革走回頭路，不能容許財政紀律毀於一旦」。

他也呼籲國人分享他的談話影片，一起向身邊的親友說明，「我們正面臨什麼樣的風險，以及我將如何帶領政府守護民主，守護全體國人的權益不受傷害」。

