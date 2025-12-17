力挺卓榮泰不副署！謝長廷1關鍵解答違憲疑慮 酸在野「怕落選不敢倒閣」

藍白主導的立法院通過《財政收支劃分法（財劃法）》再修正版，行政院長卓榮泰15日宣布不予副署，引起各界高度關注，針對名醫沈政男、前立委蔡正元等人指出的違憲質疑，前行政院長、總統府資政謝長廷則強調「並無違憲疑慮」，更嘲諷在野黨立委不敢提倒閣，只是因為擔心落選而已。

謝長廷透過臉書指出，雖然立法院是最高立法機關，但當憲法爭議受到憲法法庭癱瘓影響、無法在憲法法庭解決，只能透過「使用政治方式」的管道化解。

「願承擔被倒閣或撤換的後果，這個政治決定是悲壯的」，謝長廷直言，卓榮泰不惜把烏紗帽拿在手上、犧牲為大局的勇氣值得肯定，不僅為目前的政治僵局注入了巨大能量，更能爭取讓台灣繼續前進的時間，尋找各種解決、協調或共生的方案。至於在野陣營的質疑，謝長廷也一一做出解答。

針對卓榮泰不副署挨轟「太上皇」一事，謝長廷強調，立法院可以提倒閣、總統也可以隨時撤換，為了不副署一事貼上「太上皇」標籤顯然過於誇大；謝長廷更直言，多數黨立委不敢提出倒閣，說穿了也只是擔心國會被解散後會選不上，「就是對自己的柸葛言行沒有信心得到人民支持」。

而不副署是否有違憲疑慮？謝長廷解答，可以把憲法的演進看成「要隨著縣政運作而成長」的有機體，既然當初修憲留下了副署規定，就是有意保留下來保護人民權利、維護民主體制的設計，謝長廷強調，在野陣營強行解釋成「修憲時疏忽、忘了刪掉的贅文」，只是是把憲法和修憲先進當成笑柄。

謝長廷強調，雖然各界一職引用美國、罰國甚至法國的制度砲轟賴政府，但實際上台灣憲法的雙首長制「世界沒有前例」，至於修憲後保留副署權的實質目的，本就是要等憲政實際運作中慢慢顯化，如同這次卓榮泰適時拒絕副署、反制法案。

「台灣的憲政運作，誰也沒有想到有一天會陷入政府失能，有違憲爭議而憲法法庭又癱瘓的無解僵局」，謝長廷坦言，即使保留副署權的規定原本是為了制衡總统，現在同樣可以解釋成用來平衡立法院，以達到保護人民和維護民主體制的目的。謝長廷重申，既然是依憲法第37條而行使，也沒有違憲問題，不僅可以破解台灣失能的憲政僵局，更能讓台灣憲政發展成為世界獨一無二的模範經驗。

