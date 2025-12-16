力挺卓榮泰「不副署」謝長廷：在野不敢倒閣是沒信心得到人民支持

總統府資政謝長廷。 圖：張良一 / 攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 國民黨和民眾黨聯手惡修財劃法、強推反年改，行政院提出覆議又遭藍白否決，府院15日宣布「不公布、不副署」來反制，綠營和台派支持者一片叫好，藍白陣營則批評毀憲獨裁。對此，曾任行政院長的總統府資政謝長廷透過臉書力挺行政院長卓榮泰，他並表示，不副署並沒有所謂「違憲」疑慮，反而能為當前政治僵局注入巨大能量！立法院可以提倒閣，讓卓榮泰下台。多數黨立委不敢提倒閣，就是對自己的柸葛言行沒有信心得到人民支持，擔心國會被解散再選會落選而已。

廣告 廣告

謝長廷16日在臉書發文寫道：「卓榮泰是太上皇？！『卓榮泰、太上皇、毀憲！罪人！』我在吃牛肉麵的小店，從右上角電視機傳來尖銳的聲音，嚇我一跳，卓院長是太上皇？那我這位前院長不就要升級為『無上皇』了！仔細一看，才知道是卓院長宣布拒絕副署財劃法等違憲法律，因而引來尖銳的質疑和批判。我一直認為最理想的政黨政治是『競爭與合作，壯大台灣』、比較差的是『對立與內耗，弱化國力』、最壞的是『杯葛與僵持，政府失能』。」

謝長廷指出：「目前台灣已經是最壞狀況，不僅危及國家安全，也影響對外談判的信用，但立法院是最高立法機關，要立什麼法律？通過或不通過什麼預算，似乎誰也沒有奈何？有人說憲法爭議應由憲法法庭審議，但在野立委有先見之明，實質上早巳經把憲法法庭癱瘓了。憲法是高度政治性的法律，既然不想在憲法法庭解決，就只能回到使用政治方式化解，這個時候，卓榮泰院長不惜把烏砂帽拿在手上，貼出黑白的照片，對良心負責，拒絕副署『違憲誤國』的法律」。

謝長廷續指，卓榮泰願承擔被倒閣或撤換的後果，這個政治決定是悲壯的，其犧牲為大局的勇氣，值得肯定。因為這個作法可為目前的政治僵局注入巨大的能量，讓癱瘓的政局又動起來，並可以爭取更多時間，方便各方善意和中道力量提出各種解決、協調或共生的方案，打開僵局，讓台灣可以繼續前進。謝長廷認為「這是值得肯定和高興的事情。至於什麼太上皇、毀憲云云的質疑，根本不存在，在野陣營也有不少法律專家，應該是裝睡叫不醒罷了。」

對於太上皇的質疑認為「卓院長可以拒絕副署法律，豈不成為太上皇，誰也拿他沒辦法？」謝長廷反駁：「立法院可以提倒閣，讓他下台。總統也可以隨時撤換他，讓他下台，怎麼說是太上皇呢？有這樣的太上皇嗎？這未免太誇大了。即使總統支持院長，不撤換他也還有倒閣手段，多數黨立委不敢提倒閣，說白一點，就是對自己的柸葛言行沒有信心得到人民支持，擔心國會被解散再選會落選而已。這在日本內閣制的國家為常有現象，也是朝野制衡的設計。」

針對違憲的質疑認為「憲法關於行政院長副署的規定，是修憲當時拿掉立法院同意權疏忽沒有刪除的矛盾規定，所以行政院，不能拒絕副署，否則是破壞憲法精神」，謝長廷分析，憲法的演進就像是有機體，要隨著憲政運作而成長。既然有「副署」規定，應解釋為是有意保留下來保護人民權利和維護民主體制的設計，這樣憲政才能與時俱進成長，達到人民權利保障書的根本目的。如把憲法規定解釋成修憲時疏忽忘了刪掉的贅文是妄自菲薄，無異把憲法和修憲先進當成笑柄。

謝長廷接著提到：「至於保留副署權有什麼好處？在憲政實際運作中自然會慢慢顯化，卓院長適時拒絕連署就是好例子。我們憲法的雙首長制，世界沒有先例，不能引用德國美國的例子硬套在自己頭上，我們和法國的制度也只是類似，並不完全相同，在我們國家。立法院固然代表民意，但總統是人民直選，也有强大的民意基礎，對於立院濫權危害國家的法案，總統不能像美國總統拒絕簽署，也不能拒絕公佈，這樣的設計反而顯得不合理。」

謝長廷強調：「台灣的憲政運作，誰也沒有想到有一天會陷入政府失能，有違憲爭議而憲法法庭又癱瘓的無解僵局。所以憲法保留副署權的規定，即使原來是制衡總统的設計，現在應該解釋成可以善用來平衡立法院的專橫，達到保護人民和維護民主體制的目的。既然是依憲法第37條而行使，也沒有違憲問題，相信台灣失能的憲政僵局可以因此動起來。最後大家發揮智慧讓台灣憲政發展成為世界獨一無二的模範經驗。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

嗆韓國瑜無視憲法 卓榮泰：「不副署」絕非獨裁、立法院可提不信任案

學者打臉「不副署違憲」說 陳方隅：憲法法庭被封死才失控