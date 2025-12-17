力挺卓榮泰「不副署」 謝長廷：在野不敢提倒閣擔心落選

總統府資政謝長廷發文力挺卓榮泰不副署，願承擔被倒閣或撤換的後果，有為大局犧牲的勇氣。（資料照片／董孟航攝）

行政院長卓榮泰週一宣布不副署《財劃法》二修版本，雖遭藍營抨擊，但也獲得綠營全力支持。曾任行政院長的總統府資政謝長廷昨天（16日）發文力挺卓榮泰，認為卓拒絕副署「違憲誤國」的法律，並願承擔被倒閣或撤換的後果，有為大局犧牲的勇氣，值得肯定。該作法可為目前的政治僵局注入巨大的能量，並可以爭取更多時間打開僵局。

謝長廷16日晚間在臉書發文表示，他一直認為最理想的政黨政治是「競爭與合作，壯大台灣」、比較差的是「對立與內耗，弱化國力」、最壞的是「杯葛與僵持，政府失能」。

廣告 廣告

謝長廷指出，目前台灣已經是最壞狀況，不僅危及國家安全，也影響對外談判的信用，但立法院是最高立法機關，要立什麼法律？通過或不通過什麼預算，似乎誰也沒有奈何？有人說憲法爭議應由憲法法庭審議，但在野立委有先見之明，實質上早巳經把憲法法庭癱瘓了。憲法是高度政治性的法律，既然不想在憲法法庭解決，就只能回到使用政治方式化解。

謝長廷分析，此時卓榮泰不惜把烏砂帽拿在手上，貼出黑白的照片，對良心負責，拒絕副署「違憲誤國」的法律，並願承擔被倒閣或撤換的後果，這個政治決定是悲壯的，其犧牲為大局的勇氣，值得肯定。因為這個作法可為目前的政治僵局注入巨大的能量，讓癱瘓的政局又動起來，並可以爭取更多時間，方便各方善意和中道力量提出各種解決、協調或共生的方案，打開僵局，讓台灣可以繼續前進，「我認為這是值得肯定和高興的事情」。

至於藍營批評卓榮泰是「太上皇」，謝長廷認為，立法院可以提倒閣，讓卓下台，總統賴清德也可以隨時撤換卓，怎麼說是太上皇呢？有這樣的太上皇嗎？這未免太誇大了。「即使總統支持院長，不撤換他也還有倒閣手段，多數黨立委不敢提倒閣，說白一點，就是對自己的杯葛言行沒有信心得到人民支持，擔心國會被解散再選會落選而已」，這在日本內閣制的國家為常有現象，也是朝野制衡的設計。

對於有人質疑行政院長拒絕副署「違憲」，謝長廷解釋，憲法的演進就像是有機體，要隨著憲政運作而成長。既然有「副署」規定，應該解釋為是有意保留下來保護人民權利和維護民主體制的設計，這樣憲政才可以與時俱進的成長，達到人民權利保障書的根本目的。

謝長廷說，如把憲法規定解釋成什麼修憲時疏忽忘了刪掉的贅文云云，那是妄自菲薄，無異把憲法和修憲先進當成笑柄。至於保留副署權有什麼好處？在憲政實際運作中自然會慢慢顯化，卓榮泰適時拒絕連署就是好例子。

謝長廷指出，中華民國憲法的雙首長制，世界沒有先例，不能引用德國美國的例子硬套在自己頭上，中華民國和法國的制度也只是類似，並𣎴完全相同。我國立法院固然代表民意，但總統是人民直選，也有強大的民意基礎，對於立院濫權危害國家的法案，總統不能像美國總統拒絕簽署，也不能拒絕公布，這樣的設計反而顯得不合理。

謝長廷強調，台灣的憲政運作，誰也沒有想到有一天會陷入政府失能，有違憲爭議而憲法法庭又癱瘓的無解僵局。所以憲法保留副署權的規定，即使原來是制衡總统的設計，現在應該解釋成可以善用來平衡立法院的專橫，達到保護人民和維護民主體制的目的。

謝長廷補充，既然是依憲法第37條而行使，也沒有違憲問題，相信台灣失能的憲政僵局可以因此動起來，最後大家發揮智慧讓台灣憲政發展成為世界獨一無二的模範經驗。



回到原文

更多鏡報報導

抗議政院不副署！自曝昨晚與藍營開會 黃國昌喊：要上街頭我一定站第一個

卓榮泰不副署《財劃法》 賴清德去函韓國瑜表明「展示對憲法忠誠」

政院不副署《財劃法》 李文忠嘆不得不然：但無法講出合憲、護憲