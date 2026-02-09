力挺原民學童赴美交流 議長牽線助建山國小圓夢

高雄市議長康裕成促成民間企業慷慨贊助經費及物資，協助桃源區建山國小師生赴美進行交流之旅。（高雄市議會提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議長康裕成促成民間企業慷慨贊助經費及物資，協助桃源區建山國小師生赴美進行交流之旅。康裕成九日帶著企業愛心到建山國小，鼓勵學童拓展國際視野，宣傳原住民文化。

建山國小去年十月獲國教署核定國際教育交流補助計畫，預計由師生十七人赴美與姊妹校北維州實驗中文學校交流，國教署及市府教育局補助部分經費，仍有逾百萬元經費需由校方自籌，募款一度遭遇困難。

康議長及高忠德議員獲悉，積極奔走牽線，獲得台新新光金控贊助百萬經費、郡都建設贊助師生高雄意象彩繪行李箱、台虹科技孫達汶董事長贊助學童美金零用金，讓這趟得來不易的交流之旅得以成行。

康議長更偕同范織欽、高忠德議員，九日上午到建山國小慰勉師生，建山國小合唱團小朋友則在指揮陳俊志醫師率領下，身穿布農族服，以優美的布農組曲歡迎康議長的到來，氣氛熱烈。

康議長表示，非常樂見孩子走出台灣、拓展國際視野，特別感謝民間企業二話不說，「阿莎力」的贊助出國經費、行李箱、零用金等重要項目，對原鄉孩子教育的使命感令人動容。

康議長也加碼提供加菜金、保暖羽絨外套、總統府紀念帽T、高雄熊頸枕及行李束帶，讓孩子們帶著完善裝備與眾人的祝福，自信踏上國際交流之旅，也藉機讓美國孩子看見台灣和高雄的特色。

建山國小校長曾國義表示，國際交流對孩子的成長與視野拓展，收穫遠超過課堂學習，特別感謝康議長及高議員的重視，也感謝教育局及各企業單位的大力協助。