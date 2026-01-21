力挺原鄉小將 議員陳幸富代高市議會贈慰勞金

陳幸富(中)廿一日代表議長康裕成至國家體育場，為那瑪夏區民生國小、民權國小師生加油打氣。(高市議會提供)

記者吳文欽／高雄報導

挺原鄉體育小將！115年高雄市國小運動會田徑項目今(21)日於國家體育場熱鬧登場，陳幸富議員代表議長康裕成，為遠道而來的那瑪夏區民生國小、民權國小師生加油打氣，並提供慰勞金與運動補給品，預祝他們能享受比賽過程、旗開得勝，在運動場上展現出最棒的自我。

此次許多學童都是首次參賽，為讓他們在賽事期間補充體力、發揮最佳實力，陳議員賽前積極媒合資源，議會也全力響應，特別提供兩校慰勞金與運動補給品，由陳議員代表康議長在今日田徑賽事開始前致贈。

陳幸富說，今天很開心看到民生國小、民權國小的孩子們，每個人都充滿朝氣、活力十足。他也在現場與每位小選手們擊掌，期盼他們在專業賽場上，盡情展現平日揮汗練習的成果。