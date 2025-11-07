力挺友邦觀光 賴總統參與台北國際旅展中美洲館開幕

（中央社記者吳書緯台北7日電）2025 ITF台北國際旅展登場，總統賴清德今天出席開幕典禮，隨後參觀聖露西亞等友邦攤位，並參與中美洲經貿辦事處與友邦貝里斯與瓜地馬拉共同設立的「中美洲館」開幕儀式，力挺友邦觀光。

中美洲館開幕儀式於上午舉行，賴總統與交通部長陳世凱、外交部政務次長吳志中、貝里斯駐台大使梅凱瑟（Katherine Vanessa Meighan）、瓜地馬拉駐台大使艾特維（Luis Raúl Estévez López）、中美洲經貿辦事處主任徐韶慧等人共同參與。

此外，台灣友邦聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、聖克里斯多福及尼維斯、史瓦帝尼亦有參與今年的台北國際旅展，賴總統在參加旅展開幕典禮後，也前往友邦攤位參觀致意。

梅凱瑟告訴中央社記者，貝里斯與台灣已有36年邦誼，兩國之間有許多文化連結，期盼台灣民眾能到貝里斯旅遊，了解兩國的相似和差異所在，而貝里斯和台灣一樣，都是美麗的國度，希望更多台灣民眾能到中美洲和加勒比海地區旅遊，貝里斯有美麗的叢林、馬雅遺址、藍洞等景點，衷心期盼台灣民眾能夠造訪。

針對貝里斯和瓜地馬拉的旅遊潛力，徐韶慧表示，中美洲友邦兼具壯麗自然景觀與深厚文化底蘊，是極具潛力的旅遊新興市場，已有多家旅行社規劃自12月起每月推出前往中美洲友邦的旅遊團，象徵雙邊觀光合作正邁向實質成果。

中美洲經貿辦事處表示，今年中美洲館精心規劃多項互動活動，邀請台灣民眾探索中美洲友邦的神秘馬雅魅力與感受加勒比海的陽光活力，舞台區每日皆安排貝里斯傳統舞蹈與拉丁音樂現場演出，以熱情節奏與鮮明文化感染全場。（編輯：蘇志宗）1141107