力挺台東鳳梨釋迦 彰化縣政府訂購百餘箱助農

力挺台東鳳梨釋迦，彰化縣府訂購百餘箱助農，縣長饒慶鈴表達感謝。（台東縣府提供）

記者鄭錦晴／台東報導

台東鳳梨釋迦進入盛產期，惟外銷市場受關稅等因素影響，產地端承受價格與通路壓力；彰化縣長王惠美在第一時間得知後，主動來電表達支持並促成訂購一三０箱，三日農友以最高標準完成洗選分級包裝出貨並送達彰化，縣長饒慶鈴代表農民表達謝意。

縣府表示，鳳梨釋迦去年度就已面臨類似挑戰，為拓展內外銷市場，近年來積極為鳳梨釋迦開發通路，繼日前新加坡深耕三年見成效後，近日再傳佳音，王惠美縣長訂購一三０箱鳳梨釋迦，讓彰化民眾在春節前夕也能品嚐到台東的美味水果。

廣告 廣告

縣府為降低農民生產成本、穩定栽培管理，近年持續提供肥料補助，並補助產銷履歷驗證費用，協助農民以更具競爭力的方式投入生產；同時辦理鳳梨釋迦優良包裝廠評鑑，強化分級包裝與作業流程管理，並配合農藥殘留檢驗等把關機制，讓台東鳳梨釋迦在品質規格與食品安全上維持高標準，提升消費者信任與市場承接力。

縣府強調，將持續整合通路資源、推動多元展售與合作訂購，積極拓展新加坡、大陸等的高端市場，也會強化全聯、家樂福等內銷通路，並把第一線衝擊與需求彙整反映中央，爭取更完善的配套措施，同時期盼透過全民行動力挺台東優質水果，以實際作為支持農民。