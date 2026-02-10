力挺台積電3奈米赴日！鈺創盧超群：全球布局非「台灣加一」 是回應客戶需求

【記者呂承哲／台北報導】鈺創董事長盧超群今（10）日出席先進半導體研發基地動土典禮前受訪表示，台灣半導體雖已站上全球領先位置，但隨先進製程邁向2奈米、AI快速重塑產業結構，未來仍須持續加碼前瞻研發，並以制度化、長期化的研究能量，作為下一階段成長關鍵。

盧超群指出，台灣半導體第一波成長已相當成功，但未來競爭只會更激烈，尤其在先進製程與AI深度融合下，相關技術必須回到研究體系長期累積。他認為，政府將資源投入工研院，由具備公正性與紀律的團隊推動新一輪成長非常必要。此外，半導體不只是硬體競賽，也需同步強化軟體，政府推動AI新十大建設，凸顯軟體在產業中的重要性。

廣告 廣告

他指出，產業界雖各自奮戰，但要持續走在技術最前線，勢必仰賴龐大投資與長期承諾，更重要的是，必須讓年輕世代看見，這條高投入、高門檻的路「是走得下去的」。

談及台積電在日本投資，盧超群表示，台灣先進製程產能已高度滿載，日本轉向3奈米布局具策略合理性，加上日本仍掌握材料與設備優勢，台日合作有助共同發展，台積電先行布局日本，是聰明且正面的投資。

至於外界熱議的「台灣加一」，盧超群直言，三年來已證明方向錯誤，主張者並未因此獲利，反而忽略台灣在半導體供應鏈的核心價值。他強調，台積電走向全球並非因應「台灣加一」，而是回應全球需求，真正可行的模式，是以台灣為核心，結合海外與鄰近據點形成高效率供應網絡，才是最具競爭力的道路。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜花蓮怡園渡假村停業！20人遭欠薪4個月 業主：再給我一點時間

高雄非上市櫃建商霸主 城揚去年購入至少3830坪60.15億元地

台積電3奈米外移日本 內行人怎麼看？她點出戰略意義

