力挺國片！李遠攜手九大戲院助攻 後疫情時代推動國片排片率

記者林汝珊／台北報導

文化部長李遠表示，從支持者的包場，到文化幣的靈活運用，對未來臺灣電影產業發展感到樂觀。（圖／文化部提供）

為延續近日國片熱潮，文化部除持續各項產製端及消費端的支持政策，昨（3）日文化部長李遠特別邀請全國戲院代表，共同交流有關後疫情時代，電影院及國片永續經營並維持熱度的議題。在與會者全力支持下，國片排片率在未來3年（2027-2029年）繼續以20%為目標。李遠表示，臺灣人做事有「臺灣模式」，電影產業也一樣，從支持者的包場，到文化幣的靈活運用，他對未來臺灣電影產業的發展是相當樂觀的。

文化部表示，疫情期間為對電影院進行紓困補助並振興電影產業，文化部曾與映演業者共同建立「國片映演協商機制」，自2024年起至今（2026）年啟動3年自主排片計畫，以2019年疫情前約10%為基礎，鼓勵3廳以上戲院於3年內國片排片率增至20%，3廳以下（含3廳）每年提升2%，並於第3年排片率至少提升6%。

李遠說，他曾為電影人，尤其在中影工作的時代，他從電影題材開發、尋找導演和製片、上片、行銷，幾乎是一條龍處理，所以非常理解「戲院的排片可以決定電影的生死」，但他更了解國片本身如果不夠好，只是靠補助並沒有辦法實質幫助戲院持續營運，「仍要靠國片製作端的爭氣」。因此，他的心態絕對不是要強迫戲院如何排片，而是希望大家共同「保護」自己的電影，唯有創作自己的文化內容，才能真正擁有臺灣的文化主權。

對於與會者全力支持提升國片排片率，並提出許多建議及創意的國片行銷策略，李遠也表示，將積極爭取跨部會資源及合作，協助電影院設備升級，並且輔導業者符合ESG目標等。文化部也將繼續各項補助、投資並滾動民間投入等各項政策，一起從產製端、播映端共同創造新的臺灣電影風潮，不斷突破國片票房紀錄。

