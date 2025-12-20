力挺在地職籃 黃偉哲為台鋼獵鷹新賽季主場開幕加油

▲台南市長黃偉哲為台鋼獵鷹職業籃球隊2025-26賽季主場開幕開球。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】台南市長黃偉哲今（20）日出席台鋼獵鷹職業籃球隊2025-26賽季主場開幕週活動，應邀為主場開幕週進行象徵性開球，隨著籃球高高拋起，全場球迷報以熱烈掌聲，為新賽季揭開序幕。黃偉哲表示，非常高興能夠與在地球迷一起迎接新賽季，「ENGAGE｜迎南而上」不只是球隊精神口號，更象徵南台灣向上、共同前進的力量。

黃偉哲表示，支持職籃迎向新賽季，也展現台南對職業運動發展的高度支援與期待。期盼市民踴躍走進球場，以行動支持在地球隊，讓台鋼獵鷹在主場感受到最堅定且熱情的力量。他指出，體育活動不僅為城市注入活力，也凝聚社群共識，成為促進市民身心健康與社會交流的重要力量。

台鋼獵鷹自2021年成立以來即以深耕南台灣、培養本地籃球人才為核心理念，逐年穩健發展，球隊成為串連南部青少年籃球發展的重要平台與城市運動能量象徵，並以台南為永遠的家，隊徽色彩更融入台南市特色色系，展現熱情與堅毅精神。台鋼獵鷹於2024-25年度正式加入P. LEAGUE+聯盟，進一步提升台南在全國職業籃球舞台的能見度與競爭力。

最後，黃市長祝福台鋼獵鷹新賽季旗開得勝，更希望透過這次開幕週的熱血氛圍，讓更多市民感受到台南作為體育城市的多元魅力與熱情文化，一同共享精彩賽事與無比動力。

▲職籃新賽季，歡迎市民踴躍到球場看比賽。