力挺多元發展圓夢 新北青年補助最高10萬元
【記者葉柏成／新北報導】新北市青年局推出「新北市政府協助青年綜合發展補助」，以實際資源支持青年將創意化為行動，即日起開放申請，凡符合資格者，團體最高可獲新台幣10萬元補助，個人最高補助2萬元，鼓勵青年踴躍提案，讓夢想不再受限於預算。也為還在煩惱為畢業製作、社團成果展或跨校活動經費的學子解決問題。
青年局長邱兆梅表示，在快速變遷的時代，職涯發展已不再侷限單一路徑，青年需透過多元嘗試累積經驗。因此青年局持續透過補助機制，鼓勵年輕世代投入實務行動，從中探索自我方向並培養能力。
她說，這項補助聚焦「多元文化」、「國際事務」及「職涯發展」三大面向，無論是公共展演、競賽活動、國際交流，或職涯探索相關課程與工作坊，皆可提出申請。
邱兆梅指出，這相補助對象涵蓋新北市境內高中職及大專院校、學生社團、系學會、依法立案團體，以及設籍新北市15至40歲青年。個人申請以參與國際事務為主，每案最高補助2萬元，每年最多補助2案，適用於國際競賽、公共展演、志願服務或大型會議等。團體申請若符合跨校合作、公益性或關懷弱勢等條件，最高補助可達10萬元。
此外，補助項目貼近實際需求，涵蓋場地租借、設備、攝錄影、文宣印刷、交通費（含國際機票）、保險費及講師鐘點費等，並提供每小時最高2,000元的職涯諮詢費用補助，全面協助青年落實計畫。
青年局提醒，申請分為兩階段辦理，第一階段自即日起至6月30日，第二階段自7月1日至11月16日止，各階段經費用罄即提前截止，建議有意申請者及早規劃並備齊文件。更多資訊可至新北市青年局官網查詢，掌握資源機會，為未來發展加值。
補助推動以來已展現具體成果。新北市中和高中表示，2025年運用補助資源，與淡江大學及台灣藝術大學合作舉辦「大學學術暨職涯探索營隊」，規劃醫檢生技體驗、數位影像工作坊及國際關係體驗等13場活動，結合大學專業資源，引導學生提早探索興趣並規劃未來方向。
致理科技大學企業管理學系則指出，在補助支持下順利完成「第28屆廣告企劃展」，讓學生將課堂所學轉化為實務成果，不僅提升團隊合作與策略規劃能力，也增加與業界接軌的機會。
其他人也在看
大太陽要沒了！週三起鋒面接力 降溫又降雨
[Newtalk新聞] 中央氣象署播報員於今(13)日的天氣播報中表示，明日的天氣與今天類似，高溫都是30度以上，降水則偏少，不過從週三到週五會有微弱鋒面通過，高溫略為下降，降雨則是到週六才會趨緩。 氣象署播報員黃恩鴻表示，明日天氣與今天大同小異，高溫上看30到33度，南部略高於北部，午後山區會有零星降雨，紫外線強。至於週三開始，由於微弱鋒面通過，北部及東半部有局部短暫陣雨，中南部多雲到晴。 而週四開始鋒面減弱，基隆北海岸、宜蘭有局部短暫陣雨。週五鋒面通過，桃園以北、宜花有局部短暫雨，竹苗、台東及恆春為零星短暫雨，中南部則是多雲到晴。 溫度方面，週三至週四北部及東半部高溫略降為27至29度，週五至週日，受鋒面及東北季風影響，再降為25至27度，低溫則都是21至23度。至於備受關注的強颱辛樂克，氣象署表示，辛樂克颱風路徑朝西北移動，對台灣沒有影響。查看原文更多Newtalk新聞報導雨揚老師》12生肖農曆3月運勢：雞寶寶召喚錢潮、豬寶寶進帳頗豐(下)35年來最強4月颱！辛樂克颱風結構扎實 穩坐今年「風王」
友達能源事業分割讓與子公司達耀能源 8月完成、價值7.8億元
面板大廠友達（2409）今（13）日重訊宣布，為優化組織架構與價值轉型，將公司能源事業分割讓與100%持有之子公司達耀能源。此外，計畫於8月完成分割後，連同多項轉投資事業股權，以約8.6億元總價處分予星耀投控。藉由能源事業公司化，由更專業聚焦的平台承接運作，進一步提升營運效率與市場競爭力。
梁朝偉現身信義區！劉嘉玲愛相隨⋯人潮擠爆爭睹風采
梁朝偉今（13）日現身金馬奇幻影展參與「金馬大師課」，分享從影40年的心路歷程，活動更邀來金馬男配角得主劉冠廷擔任主持。梁朝偉在大師課打招呼表示：「很久沒來台北，現場都是業界人士，挺有壓力。」
獨家／郭台銘16歲女兒太狂！赴美參加「機器人奧運」奪最高榮譽 曾馨瑩好驕傲
鴻海創辦人郭台銘與夫人曾馨瑩育有2女1子。其中，16歲的大女兒「妞妞」近日赴美國拉斯維加斯，參加FIRST機器人競賽（FIRST Robotics Competition，FRC）區域賽，最後抱走象徵最高榮譽的「影響力大獎」（Impact Award），讓媽咪曾馨瑩相當驕傲。
大谷翔平1舉動罕見挨罵 總教練臭臉公開開砲：不能接受的失誤
美國MLB道奇隊明星球員大谷翔平今（13日）在對決遊騎兵的比賽中，因為3局一次跑壘判斷失誤，讓隊友遭到夾殺，當時2人出局，一二壘有跑者，正逢最近手感發燙的隊友Andy Pages要上場，絕佳的得分機會因此熄滅，終場道奇以2：5敗給遊騎兵，讓總教練羅伯斯賽後相當不滿。
年輕人不用LINE了？聊天改用「3大APP」爆共鳴
生活中心／駱瑩倫報導通訊軟體LINE在台灣幾乎人人都有，但最近有網友在社群上發現一件讓她有點震驚的事：「聽說現在年輕人不用LINE」。她原本以為只是開玩笑，結果一觀察才發現是真的，現在不少學生族群，反而更常開的是Instagram、Discord還有 Facebook Messenger，LINE反而慢慢退居二線。
「辛樂克」恐猛鬼升級！氣象署急警「8縣市抓穩了」強風掃蕩不輸輕颱
生活中心／綜合報導根據交通部中央氣象署最新資料顯示，今年第4號颱風「辛樂克」目前位於關島東南方海面，距離台灣約3700公里，預估今（12）日晚間有機會增強為強烈颱風。綜合歐洲模式（ECMWF）及美國系集模式（GEFS）預測路徑，颱風未來將朝關島附近移動後逐漸北轉，並於日本南方海面出現「大迴轉」趨勢，但整體距離台灣相當遙遠，短期內不會對台灣天氣造成直接影響，部過氣象數也提醒，接下來受到西南風偏強影響，自12日起至13日灣間，8縣市陣風上看8級，威力猶如輕颱絕對不能掉以輕心。
日職》林安可再見轟原來是拿他的球棒！ 西口文也監督賽後大讚：這是很棒的全壘打
日職西武獅隊台灣好手林安可今天在對戰羅德隊比賽10局轟出再見全壘打，幫助球隊以2比1贏球，林安可賽後也認為，自己其實有偉大的目標，就是希望跟郭源治一樣，在日職留下很好的成績，而他這場開轟也是生涯首轟，拿的是長谷川信哉的球棒。
美伊戰事越拖越久！白宮檯面喊穩 私下全在慌一件事
在川普總統對伊朗發動攻擊與隨後達成停火協議的過程中，始終籠罩著一個重大的非軍事懸念：美國經濟是否會因為一場曠日持久的戰爭而遭受重創？ 白宮內部的經濟算盤 自今年初以來，川普及其顧問團便私下聽取內閣官員、政治盟友與企業領袖的建言，討論若戰事無法在
外食族腎功能暴跌「禍首是它」 醫：多數人還以為很養生
一名58歲男子罹患高血壓與慢性腎衰竭第三期，因工作外派需長期外食。儘管他自認飲食極為自律，不碰炸物、不喝含糖飲料，主要選擇麵線、牛肉麵搭配燙青菜等清淡食物，但短短3個月的回診結果卻令人震驚——腎絲球過濾率從48急速下降至30，蛋白尿與血壓也隨之失控，明確顯示腎功能正在加速惡化。
超跑巷悲劇！正妹行李箱滑落 砸中「千萬麥拉倫」
北市信義區著名的超跑巷，日前發生一起尷尬意外，一群正妹在咖啡店外聊天，沒想到行李箱卻突然滑落，砸中違停紅線、要價千萬的麥拉倫，讓她們嚇得尖叫，事後車主也一臉不悅，不斷對撞擊位置比劃，這一幕全被路人拍下，直呼真的不得了了。
伊朗海軍近乎全滅 但剩下這10%戰力才是真正威脅荷姆茲海峽主力
美國總統川普表示，目前讓荷姆茲海峽無法通行的唯一原因是伊朗散布的一些水雷。但事實上，伊朗除了仍舊擁有可以攻擊威脅商船的數千枚飛彈，伊朗革命衛隊的海軍快艇、自殺小艇，也仍舊大體存活，對航道有嚴重威脅。
荷莫茲海峽又被封，但這次是美國幹的！川普緊急宣布「禁止所有船隻進出，繳錢給伊朗也別想過」
根據美國與伊朗之間的和平談判宣告破局後，美國總統川普（Donald Trump）12日突然拋出震撼彈，強硬表態「立即開始封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）」，而且美軍將在國際水域「全面攔截任何曾經向伊朗繳納過路費的船隻」。伊朗國家媒體稱，已向南部沿海地區派遣特種部隊，做好應對潛在入侵的準備。川普表示，在伊斯蘭馬巴德與伊朗代表舉行的談判破局後，......
逼退李貞秀內幕／李貞秀「討金錢補償」立委掰了 她向高層討要金額曝光
民眾黨中評會今（13日）下午決議開除立委李貞秀黨籍，讓她就職不滿三個月立委身分正式終結！中評會開鍘的理由除證實本刊今早所揭露李貞秀向高層哭訴討要生活費、要高層「展現誠意」，本刊進一步調查，當創黨主席柯文哲等黨內高層找她密談時，她竟開口稱，辭立委的前提是，黨要「補滿她剩餘立委任期的薪水」。
美伊談判破局！2油輪「荷莫茲海峽前急掉頭」 1艘堅決挺進下場曝
美國、伊朗的和平談判12日破局，外界密切關注戰情是否升溫。外媒《彭博社》報導指出，談判破局之際，有三艘與伊朗並無直接關聯的大型油輪開往荷莫茲海峽，其中兩艘靠近海峽後不明原因掉頭，另一艘則是順著伊朗批准的航道開進波斯灣。
白沙屯媽祖8天進香路線遭疑「早就排好的？」 朝天宮董事長不藏全說了
一年一度宗教盛事「白沙屯媽祖進香」在12日深夜23時55分出發，展開8天7夜的北港進香行程。由於白沙屯媽祖每年的進香時間和路線皆不固定，全由媽祖指示日程和「行轎」指引路程，其傳奇色彩每年都吸引了上萬「香燈腳」相隨。針對很多人都懷疑白沙屯媽祖進香的路線都是早就排好的？朝天宮董事長蔡咏鍀曾拍抖音短片回應了。
厚衣還不能收！氣象專家曝「降雨、轉涼時間」 4月天氣預測一次看
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導全台天氣今（12）日呈現多雲至晴，不過這樣的好天氣恐怕不會持續太久，氣象專家林得恩提醒，4月17至4月22日將會有1至2波冷空...
胰臟癌多可怕？巴戈確診7個月病逝、傅達仁選擇安樂善終…權威醫揭「癌王」早期信號：大便這顏色快就醫
提到胰臟癌，許多人往往聞之色變。從蘋果創辦人賈伯斯、體育主播傅達仁到藝人巴戈，皆因它離世，由於胰臟癌早期幾無症狀，死亡率又高，也讓「癌王」稱號不脛而走。 由慈月基金會創辦人林保雍創建、主播陳雅琳主持的公益健康節目《百大醫言堂》，邀請到胰臟癌權威、臺北榮總胰臟癌治療暨研究中心主任石宜銘，來為我們剖析胰臟癌的防治之道。
【勞退報稅2】勞退分紅要繳稅嗎？專家揭1族群最易踩雷 一不小心多繳百萬元
隨著報稅季將至，不少勞工關心勞退分紅是否需要繳稅？專家指出，勞退金在提繳期間享有遞延課稅優惠，但在實際領取時，仍須依規定計入退職所得課稅，尤其高收入族群若規劃不當，恐面臨高達百萬元以上的高額稅負。
未來兩週「財運大翻轉」！4生肖迎來關鍵時刻 這類人有望獎金入手、職涯躍升
隨著4月初月亮步入務實的摩羯座，宇宙能量從感性的漂浮回歸現實，這段時間正是關於「顯化」與「架構」的重要時刻。星座塔羅專家艾菲爾老師指出，月亮摩羯的能量正強行將大眾目光拉向資產配置與財務安全感，對於生肖牛、龍、猴、雞的人來說，這不僅是運勢起伏，更是一場「財富認知」的覺醒，原本混亂的金流將開始有序回流。