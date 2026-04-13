力挺多元發展圓夢 新北青年補助最高10萬元

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《圖說》新北市中和高中攜手台灣藝術大學和淡江大學開辦職涯探索營，其中「數位攝影與影像工作坊」帶領青年學習影像拍攝技巧，為未來職涯方向奠定基礎。〈青年局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市青年局推出「新北市政府協助青年綜合發展補助」，以實際資源支持青年將創意化為行動，即日起開放申請，凡符合資格者，團體最高可獲新台幣10萬元補助，個人最高補助2萬元，鼓勵青年踴躍提案，讓夢想不再受限於預算。也為還在煩惱為畢業製作、社團成果展或跨校活動經費的學子解決問題。

青年局長邱兆梅表示，在快速變遷的時代，職涯發展已不再侷限單一路徑，青年需透過多元嘗試累積經驗。因此青年局持續透過補助機制，鼓勵年輕世代投入實務行動，從中探索自我方向並培養能力。

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她說，這項補助聚焦「多元文化」、「國際事務」及「職涯發展」三大面向，無論是公共展演、競賽活動、國際交流，或職涯探索相關課程與工作坊，皆可提出申請。

《圖說》致理科大企業管理學系在補助資源挹注下順利完成年度企劃展辦理，讓學生所學落地並介接產業需求。〈青年局提供〉

邱兆梅指出，這相補助對象涵蓋新北市境內高中職及大專院校、學生社團、系學會、依法立案團體，以及設籍新北市15至40歲青年。個人申請以參與國際事務為主，每案最高補助2萬元，每年最多補助2案，適用於國際競賽、公共展演、志願服務或大型會議等。團體申請若符合跨校合作、公益性或關懷弱勢等條件，最高補助可達10萬元。

此外，補助項目貼近實際需求，涵蓋場地租借、設備、攝錄影、文宣印刷、交通費（含國際機票）、保險費及講師鐘點費等，並提供每小時最高2,000元的職涯諮詢費用補助，全面協助青年落實計畫。

青年局提醒，申請分為兩階段辦理，第一階段自即日起至6月30日，第二階段自7月1日至11月16日止，各階段經費用罄即提前截止，建議有意申請者及早規劃並備齊文件。更多資訊可至新北市青年局官網查詢，掌握資源機會，為未來發展加值。

《圖說》新北市青年局推出「新北市政府協助青年綜合發展補助」，用實際資源力挺青年將想法變成行動，即日起開放申請。〈青年局提供〉

補助推動以來已展現具體成果。新北市中和高中表示，2025年運用補助資源，與淡江大學及台灣藝術大學合作舉辦「大學學術暨職涯探索營隊」，規劃醫檢生技體驗、數位影像工作坊及國際關係體驗等13場活動，結合大學專業資源，引導學生提早探索興趣並規劃未來方向。

致理科技大學企業管理學系則指出，在補助支持下順利完成「第28屆廣告企劃展」，讓學生將課堂所學轉化為實務成果，不僅提升團隊合作與策略規劃能力，也增加與業界接軌的機會。