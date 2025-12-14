力挺子弟兵陳冠安 羅智強：港湖新世代戰將

▲國民黨立委羅智強力挺子弟兵陳冠安。（圖／翻攝自羅智強臉書）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委智強昨天為其子弟兵、國民黨南港內湖市議員參選人陳冠安站台，大讚陳冠安是「真正的港湖子弟、南港囝仔」，不只具備10年橫跨國會與議會的完整幕僚歷練，熟悉政治、能寫政策、也敢監督，正是港湖此刻最需要的新世代戰將。羅智強更當場贈送步鞋，希望陳冠安延續勇腳精神，爭取更多選民認同。

羅智強今天在臉書分享，他要站出來力挺一位子弟兵陳冠安，他不是空降，也不是為了選舉才來到地方，而是真正的港湖子弟、南港囝仔，港湖對他而言不是跳板，而是人生的原點。這次「港湖百萬步」行動，公開第一站就從南港出發，代表的就是不忘本的精神。

羅智強說，陳冠安具備10年橫跨國會與議會的完整幕僚歷練，熟悉政治、能寫政策、也敢監督，正是港湖此刻最需要的新世代戰將。他個性溫和，但立場從不退讓。無論是四大公投、國會改革，還是面對大罷免與政治壓力，他始終站在第一線，敢言敢戰。

羅智強說，在監督問政裡，陳冠安也扮演後盾，提供充實的質詢子彈。包括揭發監察院去北海道考察黑熊、濫用公務車等等議題。今年4月冠安因投入罷免吳思瑤，清晨遭檢調帶走偵訊，最終不起訴，不只證明清清白白，更展現他為台灣民主戰鬥的精神。

「冠安沒有看板，但他有勤勉的雙腳和毅然的決心。」羅智強說，接下來，陳冠安要用雙腳走遍59個里，親手把自己撰寫的「港湖百策」政見文宣投進信箱，用他的努力和願景，爭取每一位港湖鄉親的認同。

羅智強說，陳冠安投入民調初選以來，早已因長時間行走基層、勤跑地方而穿壞一雙鞋，因此送他一雙步鞋，希望延續行腳精神，把這雙鞋走到磨破，貫徹勤勉的精神。「我真心希望，港湖鄉親都能成為他最重要的看板，為他宣傳、為他打氣！」

