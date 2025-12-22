力挺守護國門的緝毒犬、檢疫犬 立委李坤城攜汪喵星球為國家汪汪隊加菜

立委李坤城攜手汪喵星球舉辦「聖誕節加菜物資捐贈儀式」，向守護國門的第一線執勤犬致上感謝（左起：農業部動植物防疫檢疫署副署長陳宏伯、立法委員吳沛憶、立法委員郭昱晴、立法委員李坤城、牧羊人集團暨汪喵星球執行長孫宗德、財政部關務署署長彭英偉）。圖：汪喵星球提供

守護國門第一線的緝毒犬與檢疫犬，長年投入邊境查緝與防疫任務，無論是貨物查驗、通關檢疫或風險辨識，皆仰賴工作犬與領犬員穩定且專業的執勤能力，是維護國家安全與公共防線的重要力量。值此年末之際，立法委員李坤城攜手台灣寵物品牌汪喵星球，於財政部關務署臺北關通關大樓舉辦「聖誕節加菜物資捐贈儀式」，透過食品與照護物資支持，為長期守護國門的緝毒犬與檢疫犬補充日常所需，向第一線執勤犬致上感謝。

立法委員李坤城表示，目前全台共有 292 隻執勤犬，涵蓋緝毒犬、檢疫犬等類型，今年 4 月已召開記者會，呼籲為所有執勤犬建立完整保險制度，作為制度化照顧的重要一步。除執勤期間的安全與照護外，也期盼能逐步完善退休後的安置與照顧機制，讓這些長期守護國家安全的執勤犬，獲得應有的尊重與保障。

守護國門的檢疫犬Muscle，專心等待領犬員指示。圖：汪喵星球提供

公私協力捐贈加菜，以行動支持前線執勤犬

本次捐贈活動亦由立法委員郭昱晴、吳沛憶共同出席，表達對緝毒犬、檢疫犬等政府部門執勤犬長期投入任務的重視。三位立委過往即持續關注執勤犬權益，倡議在守護國家的同時，也應逐步完善對執勤犬的照護支持，讓這群無聲卻堅定的夥伴，能在穩定環境中持續服勤。

隨著社會對動物福利與公共安全議題的重視提升，政府部門執勤犬的照護也逐漸成為公共關注的一環。此次聖誕捐贈行動，延續對工作犬議題的長期關心，透過公私協力的方式，將關懷轉化為具體支持，回應第一線執勤犬在日常照護上的實際需求。

專業的緝毒犬Muffy，在現場快速找出指定目標物，獲得滿堂彩。圖：汪喵星球提供

以實際行動力挺！汪喵星球與國家汪汪隊同行

在高強度的執勤與訓練過程中，工作犬的體力與狀態，高度仰賴日常穩定的照護與補給。長期關注工作犬議題的台灣寵物品牌汪喵星球，持續以實際行動參與政府部門工作犬的照護支持。自 2023 年起，汪喵星球即與地方政府搜救犬隊及台灣偵搜犬協會展開合作，提供食品、保健品等物資支援，並逐步將關懷延伸至緝毒犬、檢疫犬等守護國門與公共安全的工作犬隊伍。此次聖誕節捐贈行動，汪喵星球以專業寵物品牌角色，提供符合工作犬需求的食品物資，回應第一線長時間執勤下的營養與照護需求，讓支持落實於日常之中。

牧羊人集團暨汪喵星球執行長孫宗德表示，「我們相信，照顧毛孩不只存在於家庭場域，也包括長時間站在第一線、承擔高強度任務的工作犬。感謝李坤城委員對執勤犬議題的關注與號召，邀請我們一同促成本次聖誕加菜捐贈行動，讓關心能以最貼近日常的方式，陪伴第一線的執勤犬們。」

