力挺小農 高郵攜手美濃農會打造番茄之都

高雄郵局廿八日於美濃溪畔又生農場果園，舉辦「高雄美濃情蜜意番茄季 i郵購愛永在記者會」，邀請農業局梁銘憲副局長、美濃區謝鶴琳區長、市議會林義迪議員及美濃區農會鍾清輝總幹事等多位貴賓及邀集近七十位小農共同與會，為今年美濃小番茄推廣行銷揭開序幕。(見圖)

中華郵政今(廿九)日說明，郵局秉持「公益郵政、深耕在地」理念，長期投入在地農產推廣，與各地郵局及農會密切合作，以郵政通路支持台灣各地特色農產，建立穩定的產地直送到宅銜接模式。

高雄郵局與美濃農會共同推廣小番茄等農產已行之有年。每年番茄產季，小農用心栽培的果實，在郵務系統的協助下得以更安全、更快速地送出；郵局除提供寄送協助，更以優惠郵資減輕小農負擔，使小農能以自產自銷方式走向更廣大的市場。同時，透過中華郵政「i郵購」平台協助小農拓展市場，「i郵購」與各地郵局窗口則成為許多小農「自產自銷的第一個舞台」，讓在地優質農產得以被更多民眾看見。因此舉辦這場關懷農產推廣記者會，有效傳遞「i永續、愛永在」的核心理念，並鼓勵民眾以實際行動支持在地小農，選購具產銷履歷、安全優質的台灣農產。

梁銘憲副局長指出，十一月初鳳凰颱風來襲，好在老天爺保佑沒有造成太大的農損，讓美濃在地的白玉蘿蔔及澄蜜番茄盛產。林義迪議員感謝郵局跟農民站在一起，藉由郵局的通路將農產品銷售出去。

鍾清輝總幹事提到，番茄對美濃而言很重要，因為十分難種植，而今年算是這幾年的豐收年；美濃的返鄉青農的比例最高，就是因為有番茄，再加上郵局的宅配通路及行銷方式，讓青農願意留下來。

高雄郵局尤素珍局長表示，支持小農即是支持在地產業鏈的穩定，也象徵對弱勢群體的持續關懷；未來將持續透過郵政通路與「i郵購」平台，結合農業價值與企業社會責任，持續推動在地農業的永續發展，深化公益形象，與社會共同邁向永續共好。

記者會上除了展示高雄美濃特產橙蜜香及玉女番茄外，也特別邀請在地的又生農場的第三代返鄉青農林奕辰小姐，分享農場經營從「生產、銷售、服務、訓練、試驗」五大面向持續深化，如何把番茄變品牌，把農場變教室的美濃奇蹟，從而引領地方創生，成為在地農業新典範；同時，也帶領大家進入果園了解栽種番茄的各項工序及採果的技巧，讓大家更加認識橙蜜香與玉女番茄的魅力。