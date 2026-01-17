力挺張啓楷 柯文哲：嘉義市藍白一定只會推出1組候選人

民眾黨前後任主席柯文哲、黃國昌贈送張啓楷粽子，表達「包中」之意。 圖：翻拍自民眾黨直播

[Newtalk新聞] 民眾黨嘉義市長候選人張啓楷今(17)日舉行向鄉親報告記者會。前主席柯文哲說，嘉義市藍白一定只會合推出一組候選人，這會努力去辦到。相信張啓楷一出線後，一定比對手好，最後一定會當選。

民眾黨立委張啓楷被提名參選2026年嘉義市長選舉，他今日下午於嘉義舉行「向嘉義鄉親報告」記者會，前後任黨主席柯文哲、黃國昌也一起出席。

黃國昌表示，張啓楷進入立法院到現在不到兩年，第一會期衝刺，幫所有年輕人通過加薪二法，並幫農民爭取公糧收購價格，及原住民禁伐補償，並於去年還給勞工五天假，幫警察、消防人員退休金爭取應有公道，並幫軍人待遇加薪。一個立委在立法院不到兩年，通過這麼多法案，這些法案沒有一個牽涉到藍綠、統獨，都是站在最基層、不分職業、族群。

黃國昌說，13年前，民進黨告訴人民說他們要推動財政劃分法，因為錢與權力全部掌握在中央手上不對，要下放到地方政府，這樣他們才有錢幫基層老百姓爭取應有的權益。當年民進黨許下承諾，完全執政後完全跳票。張啓楷作為財經專業立委，在修正財劃法永遠站在第一位，面對一堆民進黨立委包圍霸凌他時，他有勇氣為嘉義鄉親站在第一線，永遠沒有往後退步。

黃國昌說，他的名字有個「昌」，所以比較「衝」，張啓楷是謙謙君子。他幫張啓楷向王美惠下戰書，請她說清楚、講明白，幫軍人加薪，民進黨為什麼可以不編預算，幫警察、消防員討回權益，王美惠為什麼反對？修正財劃法，讓嘉義有更多建設經費，為什麼嘉義的區域立委王美惠告訴鄉親，「你為什麼反對？」

黃國昌說，民眾黨最重要領袖叫做柯文哲，他爭取新北市長參賽權，但柯文哲卻當著他的面說，他要去當張啓楷的競選總幹事。張啓楷贏，嘉義就贏。

柯文哲則說，他是張啓楷的第一號助選員。這段時間常來嘉義，非常感謝大家支持張啓楷。政治核心是執行力，政治的主體是人民，政治的目的是改善人民生活。張啓楷是財經專家，經濟是政治的基本，市長對經濟預算會處理很重要。

柯文哲說，張啓楷過去當媒體人，可以幫忙城市行銷。他也是很認真做事的人，符合台灣民眾黨理性務實科學的推薦標準。

柯文哲說，考第一名的條件就是考的比第二名好，為什麼敢推薦他？因為他一定比對手好。要讓國家越來越好，就是在每次選舉選出更好的後選人。

柯文哲說，嘉義市藍白一定只會合推出一組候選人，這會努力去辦到。相信張啓楷一出線後，一定比對手好，最後一定會當選。嘉義過去就是民主聖地，從許世賢開始，嘉義市議會無黨籍最多，很容易接受新的思維。希望嘉義給台灣民眾黨一個機會，也是給嘉義一個改變的機會。

另外，蔡壁如今日也突然來到現場。這是她與黃國昌競選黨主席失利後，罕見現身民眾黨中央活動。她稱張啓楷是她的好友，今日一定要來幫他加油。

