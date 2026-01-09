力挺徐欣瑩 韓國瑜贈花 38位藍委齊聚喊「新竹一定贏」

卅八位藍委力挺徐欣瑩及韓國瑜贈花祝「心想事成」，徐欣瑩強調，她有信心為國民黨守護新竹縣藍天。（徐欣瑩辦公室提供）

記者彭新茹／新竹報導

國民黨新竹縣長黨內初選選戰升溫，國民黨立委九日由黨團書記長羅智強號召逾近四十位同黨立委共同出席「國會挺欣瑩，新竹一定贏」記者會，徐欣瑩將於十一日在湖口鄉舉辦首場大型造勢活動，

立委們一字排開，齊聲力挺徐欣瑩參選新竹縣長，強調徐欣瑩是兼具「科技專業」與「問政實績」的最佳人選。立法院長韓國瑜亦特別致贈花束，祝徐欣瑩「心想事成」，象徵立院大家長對其戰力與表現的高度肯定，尤其一句「心想事成」展現出院長對這位國會同事的深厚情誼。

羅智強表示，徐欣瑩是台灣第一位衛星測量女博士，曾獲NASA全額獎學金，其深厚的理工與科技背景，是引領國家高科技重鎮新竹縣的最佳人選。徐欣瑩在立法院的表現，不僅獲得國會評鑑優秀立委獎項，更在爭取還稅於民、警消公教待遇及外送員專法等民生法案上，始終站在最前線。

面對近期選戰中的抹黑攻擊，徐欣瑩指出，這麼多專業力量站出來，就是對謠言最好的闢謠。她強調，未來若當選縣長，憑藉著國會戰友們的支持，一定能從中央爭取更多建設經費，為新竹縣民創造更多幸福。

針對未來願景，徐欣瑩提出「接軌AI新時代」的構想，引用AI教父黃仁勳的話「發展AI要問台灣」，進一步喊出「台灣的AI請看新竹」，她承諾將發揮其理工科技長才，讓新竹縣成為全球矚目的科技新亮點。對於黨內初選，徐欣瑩表達落實黨主席鄭麗文「世代交替、重塑形象」路線的決心，強調她的對手始終是民進黨，她有信心能為國民黨守護新竹縣藍天。