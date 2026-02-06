力挺憲法判決！大法官嗆批評者「拿舊規定當緊箍咒」 呂太郎：連立憲者都嚇醒

憲法法庭今作出新判決，大法官呂太郎發出意見書批評反對者論點。資料照。廖瑞祥攝



憲法法庭日前判決《憲法訴訟法》部分違憲，有法界人士搬出《憲法》第175條，主張該條授權立法院以「法律」規定憲法法庭的「評決人數門檻」，質疑5名大法官違背《憲訴法》作成判決，既違法又違憲。大法官呂太郎今（2/6）日透過協同意見書迎戰，稱《憲法》第175條原本只是90年前為了讓《憲法》順利實施的「過渡條文」，竟被批評者重新拿回來，當成綑綁《憲法》的緊箍咒，恐怕「連立憲者都要驚夢坐起」。他的這份協同意見書，有大法官謝銘洋、陳忠五、尤伯祥加入。

憲法法庭去年12/19宣告《憲訴法》部分條文違憲，自行宣告復活，但只有5名大法官署名，蔡宗珍、楊惠欽、朱富美等3名大法官則未參與評決，而是另發意見書砲轟憲法法庭判決「違憲」。有法界人士質疑，《憲法》第175條第1項明明規定：「本憲法規定事項，有另定實施程序之必要者，以法律定之」，且大法官評決人數向來都是由法律規定，認為憲法法庭判決明顯違憲。

憲法法庭今日宣告「補充健保扣繳案」部分違憲，呂太郎藉此機會發表「協同意見書」捍衛憲法判決，批評反對者對《憲法》第175條有「嚴重誤解」，且該論點涉及憲法法庭組織的合法性，因此他必須補充說明。

大法官謝銘洋、陳忠五、尤伯祥也加入呂太郎的協同意見書。

大法官（左起）陳忠五、謝銘洋、呂太郎、尤伯祥。資料照

轟反對者將「過渡條文」拉回舞台

呂太郎指出，《憲法》是國家根本大法，實施起來非同小可，必須要有過渡及配套措施，尤其在我國，《憲法》的實施涉及到要把政治體制從「數千年君主專制」、「其後的軍閥對抗」、「全國統一訓政時期」轉為「民主憲政體制」，過程可說是翻天地覆。加上當時的中國幅員遼闊、各地民情不一，立憲者必須考慮如何轉型及過渡。

呂太郎表示，《憲法》第175條第1項就是基於這樣的思維，讓立憲者除了把重要的事情直接規定在《憲法》本文之外，也能對於其他「不能立即實施」或「不能立即於全國實施」的事項，另外授權立法院在必要時用法律來規定，以求彈性。

但呂太郎指出，憲政體制上由司法院大法官來行使《憲法》解釋權，在當時討論沒有爭議，根本沒有不能立即實施的問題，況且，《憲法》實施至今已80年，早就不存在一時不能實施的情況。

呂太郎也批評，《憲法》第175條第1項在《憲法》施行過程扮演的角色，到了現在時空環境已完全不同，原本應該已「功成身退」，反對者竟然又把這個條文拉上舞台，「換個角色，重新粉墨登場」，讓原本只是設計來讓《憲法》順利實施的「過渡條文」，回頭扮演起綑綁《憲法》運作的緊箍咒。「如此發展，恐怕連當初立憲者都要驚夢坐起，難以置信。」

搬出歷史、解析結構，駁斥反對論

呂太郎細述制憲的歷史過程，表示《憲法》第175條第1項規定的前身，是1936年5月5日公布的「中華民國憲法草案」（史稱五五憲草）第147條。而根據「五五憲草」的草案說明，第147條的設計完全是遵照「中國國民黨中央委員會」的決議及歷次立憲原則而定。

當時，中國國民黨三中全會要求立法院盡速草擬《憲法》，立法院因此陸續提出第1、2版草案，而國民黨中央的憲法草案審議委員會審議後，給予意見稱「在『憲法之施行及修正』一章內，對於原草案內不能即時實施之條文，應另定過渡條款。」立法院隨後依照意見提出第3版草案，成為後來的「五五憲草」，其中第147條規定：「憲法規定事項，有另定實施程序之必要者，以法律定之。」

呂太郎也指出，現行《憲法》第175條被列在第14章「憲法之施行及修改」內，可見性質上是《憲法》「如何施行」的規定，而不是「授權條款」。他認為，立法院如果要將《憲法》內容具體化，只能依照《憲法》第63條議決法律，如果把第175條也當成授權立法的條款，不僅規定重複，適用上也會產生矛盾。

大法官朱富美（左起）、楊惠欽、蔡宗珍依舊未參與本次憲法法庭評決。資料照

嘆把簡單的事變複雜、浪費唇舌

呂太郎還表示，有人說：「讓簡單的事情變複雜，是很簡單的；但要讓複雜的事情變簡單，卻是很複雜的。」稱只要冷靜觀察《憲法》第175條第1項的條文文字、在《憲法》條文中體系的位置，並探究一下它的立法緣由，就很容易發現立憲者草擬這個條文的目的，是在預防《憲法》規定不能立即施行的情況發生。

呂太郎還說，不要說時至今日，當初預想的時空環境早已不在，即使回到立憲當初，司法院行使《憲法》解釋權也不可能會有不能立即實施，而必須制定過渡用法律的問題。然而，如此簡單明白的規定，在反對者賦予不同的角色後，因此變得複雜，還要費許多唇舌才解釋得清。

憲法法庭今日就「補充健保扣繳案」宣告部分條文違憲，內部再度戰成兩派。李政龍攝

