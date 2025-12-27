力挺憲法法庭恢復運作！603名律師加入連署

▲為表達對憲法法庭恢復運作的支持，公民團體、學界與律師界發起「民主不能再倒退，憲法判決要遵守—公民社會、學界與法界力挺114年憲判字第1號判決的共同聲明」。（圖／記者李政龍攝，2024.11.16）

[NOWnews今日新聞] 憲法法庭5位大法官日前宣告「憲法訴訟法修正案」違憲，為表達對憲法法庭恢復運作的支持，由公民團體、學界與律師界發起「民主不能再倒退，憲法判決要遵守—公民社會、學界與法界力挺114年憲判字第1號判決的共同聲明」。據台灣經濟民主連合統計，截至12月26日21時統計，全部累計公民團體共96個加入連署，律師共603人；學界連署共690人，其中大專教師及研究院學者共651人（含法律學者132人），其他情形共39人。

廣告 廣告

對此，律師林詩梅表示，憲法法庭是保障基本權利與權力分立的最後防線，憲法解釋容有不同空間，但當憲政秩序遭受惡意侵蝕，以致憲法法庭實質停擺時，讓憲政體制繼續運作，是憲法法庭對人權與法治的基本責任；此刻，法律人不能沉默，應當發聲支持憲法法庭114年憲判字第1號判決，以確保憲法審判制度之正常運作。

律師林仲豪則說， 本次困境實因政治部門各持己見所致，僵局已逾1年，而人民基本人權的維護，機關權限爭議，過往均因大法官解釋及憲法法庭判決作成決定而解決，為守護自由民主體制，落實憲政秩序，祈請大法官們發揮智慧，持續對話，共同承擔憲法守護者職責。

律師錢建榮提到，拒絕參與評議的3位大法官說，憲法所定的「司法院大法官15人」屬憲法委託立法的合議體組織，卻又允許立法權在大法官未及15人，甚至不滿10個人之前，竟可以先制定一個「必須10人才能組成憲法法庭」的法律限制？這才是對憲法要求「司法院大法官15人」合議體組織，最大的戕害。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

賴瑞隆兒校園衝突案！雙方家長發共同聲明：認定非霸凌案

鄭麗文盼明年與習近平見面！她示警：可能重創藍2026地方選戰

停砍年金法案「副署、聲請釋憲」 林濁水揭：行政院唯一能走的路