力挺憲法法庭 連署破萬人！李明哲以韓片《正義辯護人》感謝5位大法官義舉

經民連表示，「公民社會、學界與法界力挺114年憲判字第1號判決的共同聲明」連署已破萬人。 圖：台灣經濟民主連合提供

[Newtalk新聞] 憲法法庭19日判決憲法訴訟法修法違憲失效，為表達對憲法法庭恢復運作的支持，公民團體、學界與律師界發起「民主不能再倒退，憲法判決要遵守—公民社會、學界與法界力挺114年憲判字第1號判決的共同聲明」，台灣經濟民主連合今（30）日表示，來自各行各業與各界人士，已達破萬公民力挺此判決。

經民連表示，114年憲判字第1號判決，使憲法法庭恢復運作，此次連署行動，除了律師及學界連署外，有許多關心台灣憲政的公民及團體來自不同行業，不僅有人權工作者參與連署外，法律系學生及國中小、高中教師也一同參與此次連署行動。

經民連指出，自20日連署開跑至今，截至 12 月 28 日 22 點統計，公民個人連署人數，共10,832人，其中各界公民9519 人，學界707人，律師 606人。

參與連署的公民、同時也是人權工作者的李明哲提及，韓國有部影片《正義辯護人》描寫上世紀八零年代勇於挑戰全斗煥威權統治的辯護律師。片中有一幕：主角領導集會活動，挑戰當時限制民主聲浪的《國家保安法》而被逮捕。

「當時檢察官質疑主角身為律師，難道不認為違反法律是很嚴重的事情嗎？主角回復：正因為我是律師，更應該在市民無法靠法律維護自己基本權益時，站在最前面。這才是身為『法律人』真正的義務。」

李明哲直言，這句話對於威權政府用違反國家憲法基本精神的「法律」限制人民基本權利，真正「法律人」應該做的事情，有深刻的思考。真正「法律人」最重要的責任，就是挑戰限制人民基本權益的「惡法」。

他強調，台灣現在雖然已經民主化，無法和韓國當時相比。但可悲的是國、眾兩黨國會議員竟然為了政黨私利。無視大法官會議最常處理的就是和人民權利相關的憲法解釋案件，修改「憲法訴訟法」，又全面封殺總統提名大法官人事案，意圖癱瘓大法官會議。這樣的行為，不但損及民眾基本權益，更讓行政權和立法權衝突之間的仲裁者--「司法權」無法運作，讓台灣的民主陷入困境。

李明哲感謝當前5位願意站出來捍衛憲法尊嚴的大法官的「義舉」，他們沒有被「惡法」所侷限，站在維護憲法精神的高度，勇於維護民眾基本權益。不讓「惡法」困住台灣民主發展，而忘記大法官的基本職責-捍衛憲法尊嚴。

台權會資深研究員施逸翔表示，2025年末在五位大法官戮力做成的憲判字第1號判決後，應堅守捍衛憲法、保障人權的憲法法庭，終於努力擺脫惡意癱瘓台灣憲政制度的枷鎖，為低迷已久的台灣公民社會運動注入一劑強心針。但威脅並沒有消失，公民必須壯大集結，以更堅定的自由民主人權價值來縫合已龜裂的團結。

