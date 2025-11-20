力挺日本水產品！賴清德午餐吃鹿兒島鰤魚 網喊報恩：想到安倍晉三

我國總統賴清德今分享自己的午餐是「壽司和味噌湯」，表達對日本水產品支持。（翻攝自賴清德X）

中國政府昨（19日）宣布暫停辦理日本水產品進口手續，中日關係持續緊張。我國總統賴清德今（20日）午透過社群平台發文，分享自己的午餐是「壽司和味噌湯」，並特別標註海鮮食材來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝。此舉被視為以實際行動表達對日本水產品的支持，重現民主夥伴相互扶持的溫馨場景，立刻獲得台日網友的熱烈響應，有網友更直呼這份友誼「想到前首相安倍晉三」。

民主夥伴相互報恩 台灣以行動支持日本

賴清德總統在包括X平台（前Twitter）等多個社群媒體上，以中文和日文發布訊息，雖然未直接提及中國的禁令，但選在此時大方分享來自日本產地的海鮮美食，力挺日本海產的用意不言而喻。

此舉立即在台日網路社群掀起一波暖心迴響。許多日本網友表達感謝與感動，紛紛留言「我們日本人真的很感謝您溫暖人心的評論」「謝謝您讓大家吃得這麼開心」「我們日本人永遠與台灣站在一起」等。還有網友直接表示「希望日台美三方現在就結盟吧」，展現對台日友好關係的強力支持。

回顧2021年，中國當時無預警暫停進口台灣鳳梨，時任日本首相安倍晉三也曾透過社群平台，發布自己享用台灣鳳梨的照片，以實際行動表達對台灣農產品的支持，當時「台灣鳳梨」一詞紅遍日本。這次賴總統以相似的方式回報，被台灣網友譽為「想到安倍晉三」，兩國民主夥伴之間相互支持的友誼再次展現。

中國當時無預警暫停進口台灣鳳梨，時任日本首相安倍晉三也發文力挺台灣鳳梨。（翻攝自安倍晉三X）

外交部：支持日本穩定局面

除了總統的實際行動外，外交部長林佳龍一早也公開表態，強調中國以經濟脅迫霸凌他國案例不勝枚舉，一切都武器化是「不文明也不民主」的做法。他呼籲台灣在此關鍵時刻要支持日本、穩定局面，希望台灣人以行動表達對日相高市早苗及其政策的支持，多到日本觀光旅遊、多購買日本產品，展現台日友好。

