即時中心／劉朝陽報導

日本首相高市早苗一席「台灣有事」言論，引發中日關係緊張，中國19日通知日本政府，將停止進口日本水產品。賴清德總統今（20）日在社群貼出「午餐照」表示，今天的午餐是壽司還有味噌湯，並且強調「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，賴總統用實際行動力挺日本水產，大批網友紛紛留言「台日友好」。





高市早苗在國會一番「台灣有事」的答詢，觸動中日政治敏感神經，中國近日動作頻頻，包括祭出日本旅遊警示、在黃海部分區域實彈演訓以及禁止進口日本水產品。



而賴總則PO出午餐照片，以行動力挺日本水產，照片中可見總統以筷子夾取看起來讓人垂涎、極為美味的干貝，另一手則端著長方型的盤子，上頭盡是滿滿的好料，包括「鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」。

賴總統力挺日本水產，也讓網友紛紛大讚「台日友好」、「感謝總統用實際行動支持高市首相」、「威廉總懂吃」，還有人呼籲「台灣人一起響應支持日本產品，同時也要感謝日本對台灣的友誼」，甚至還有網友即興創作新的成語「威廉鼓飽」。



這也讓人想起，2021年時，中國暫停進口台灣鳳梨，時任日本首相安倍晉三也是透過社群平台，發布自己與台灣鳳梨合影的照片，並大讚「好好吃」，全力支持台灣農產品，展現民主夥伴之間的友誼。

這一回中國禁止進口日本海產，換賴總統情義相挺，展現十足的「台日友好」情誼。

原文出處：快新聞／力挺日本水產！賴清德午餐吃「鹿兒島鰤魚、北海道帆立貝」

