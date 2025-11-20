力挺日本水產！賴清德午餐時間大秀「鹿兒島鰤魚、北海道帆立貝」

總統賴清德支持日本水產（取自賴清德臉書粉專）

中日關係緊張，《共同社》報導中國已通知日本政府，將暫停進口日本水產品，總統賴清德今（20）日透過社群分享午餐，午餐內包括鹿兒島鰤魚及北海道帆立貝，雖未明言原因，但被解讀為以行動支持日本水產。

賴清德在文中特別標注「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，此舉被視為民主夥伴間的象徵性相挺，類似情況也曾於2021年出現，當時中國暫停進口台灣鳳梨，日本前首相安倍晉三以照片支持台灣農產，展現友誼，此次賴清德以日本漁產入菜，被外界認為是延續同樣模式互相支持。