力挺日本？福食「關鍵時機」公告解禁

▲總統賴清德大吃壽司、味噌湯，力挺日本。（圖／取自賴清德臉書）

[NOWnews今日新聞] 日本福島5縣食品管制即起公告解禁，全數回歸一般管理方式。食藥署長姜至剛今（21）日表示，是根據科學基礎讓其他民眾更為安心，且與其他國家食品管理比較，因應全球管制趨勢，在風險分析下所做的決定。而近日中日關係緊張，是否與力挺日本有關，姜至剛則說：「沒有啦，完全按照行政程序。」

食藥署今日正式公告，日本食品回歸源頭管理與邊境管制，因告期間未接獲反對意見，因此調整為與其他國家食品管理一致，以風險分級為基礎的抽驗機制把關。姜至剛受訪時提到，未來會回歸一般管理方式，而標準部分對於食品輻射檢驗都未改變，回歸常態的管理措施。

廣告 廣告

姜至剛說明，整體而言，2022年2月21日至今年11月16日期間，就5縣(福島、茨城、櫪木、群馬、千葉)檢驗2萬4304批，且15年來在邊境檢驗累計27萬餘批次，檢測結果均符合我國標準及日本標準，不合格率為0。依據台灣對日本食品風險評估結果，額外輻射曝露所產生的風險為可忽略。

至於專家提醒，依據「食品中原子塵或放射能汙染容許量標準」，銫-134與銫-137之總和限量為100 貝克/公斤；而銫-134半衰期為2年，銫-137則是30年。對於未來的食品檢驗，若有超標建議可調整政策。

姜至剛回應，一定是秉持科學依據、滾動式進行。

▲對於日本福島5縣食品解禁公告時機敏感，食藥署長姜至剛強調，一切都是按照程序進行。（圖／記者張乃文攝）

不過，被問到因應近日日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論，引爆中日關係緊張，總統賴清德在20日透過社群平台分享他的午餐，大啖壽司、味噌湯，力挺日本。

食藥署則於今日開放日本福島5縣食品，被認為時機敏感，姜至剛則說，「沒有啦，完全按照行政程序。」他解釋，10月28日公布後，完成意見收集，至今已將近一個月，因此中間還有行政程序在進行。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

日本福島5縣食品解禁即起生效 專家：未來若驗到超標仍建議調整

日本福島5縣食品全面解禁！衛福部將公告解除

藝人閃兵案燒到3家醫學中心 衛福部：最快2週完成實地查核