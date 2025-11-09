力挺昔日國會戰友蘇巧慧 陳其邁：新北需要有衝勁的新市長

高雄市長陳其邁力挺昔日國會戰友蘇巧慧，稱新北需要一位有衝勁、能創新、會做事的新市長。（圖／黃威彬攝）

民進黨選舉對策委員會決議徵召立委蘇巧慧參戰民進黨選舉對策委員會決議徵召立委蘇巧慧參戰2026新北市長選舉，高雄市長陳其邁力挺昔日立法院戰友，表示新北需要一位有衝勁、能創新、又會做事的新市長，蘇巧慧是最適合帶領新北前進的人選，並強調將全力為她加油。

目前國民黨在新北市積極布局，預料將派出強棒接續侯友宜市政，聲勢較高者包括台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然；綠營方面則確定由蘇巧慧披掛上陣。陳其邁表示，自己與蘇巧慧在立法院共事、行政院並肩合作，是理念相同的好夥伴。她從擔任立委第一天起，便持續為新北爭取地方建設，堅定支持進步改革，推動台灣向前行。

陳其邁讚蘇巧慧15度獲公督盟優秀立委，長期關心文化與教育，強調她是帶領新北前進的最佳人選。（圖／陳其邁臉書）

陳其邁指出，蘇巧慧畢業於台大法律系，並赴美攻讀法律研究所，也是執業律師。她在立法院期間，曾15度獲公督盟評選為優秀立委，表現備受肯定。蘇巧慧長期關心台灣文化與本土教育，並製作「水獺媽媽台語說故事」Podcast，讓孩子親近母語、學習本土文化，「在許多小朋友心中，水獺媽媽可能比蘇巧慧更有名。」

陳其邁強調，新北是台灣人口最多的城市，也是北北基桃生活圈的重要核心都市，兼具山海資源與都會發展潛力，需要一位有衝勁、能創新、會做事的新市長。他表示，相信蘇巧慧是帶領新北邁向下一階段發展的最佳人選，並喊話「全力支持巧慧，巧慧加油！」

