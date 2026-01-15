力挺林俊憲卻未翻盤！黃偉哲第一時間表態

▲選前表態支持林俊憲的現任台南市長黃偉哲，在初選結果揭曉後第一時間發聲。（圖／南市府提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨台南市長初選結果今（15）日正式出爐，立委陳亭妃以2.69%的些微差距勝出，擊敗同黨對手林俊憲，確定代表綠營出戰2026台南市長選舉，未來將與國民黨立委謝龍介正面交鋒。選前表態支持林俊憲的現任台南市長黃偉哲，在結果揭曉後第一時間發聲，強調初選過後才是挑戰的開始，更最重要的任務是共同面對年底的大選。

黃偉哲表示，這場初選是在民進黨既有的民主機制下進行，陳亭妃、林俊憲2位參選人都遵循規則、理性競爭，並肯定選戰過程公平透明，充分展現黨內一貫堅持的民主精神與價值。

廣告 廣告

黃偉哲也指出，在中央政策與資源挹注下，台南近年科技產業快速成長，城市正處於關鍵轉型階段，更需要穩定的施政方向與團隊合作。

最後，黃偉哲呼籲，初選結束並不代表戰役落幕，反而是更艱鉅挑戰的起點，面對即將到來的地方大選，民進黨在台南必須儘速整合、團結一致。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

妃憲之爭揭曉！陳亭妃2％擊敗林俊憲 霸氣喊：我要6戰6勝謝龍介

陳亭妃殺出重圍、賴清德該如何輔選？他驚呼：綠版甄嬛傳大戲

搜救飛官辛柏毅關鍵進展！精準定位F-16V位置 急尋深海打撈