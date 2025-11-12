力挺林岱樺惹議 林佳龍：勿以人廢言、以言廢人

外交部長林佳龍日前公開為立委林岱樺發聲，引發社會輿論風波。（圖／CTWANT資料圖）

外交部長林佳龍日前公開力挺同為正國會派系的立委林岱樺參選高雄市長，引發與論譁然。對此，林佳龍今（12）日在上節目時強調，很多事情不用陰謀化，應該回到當一個人發生問題的時候，不要以人廢言、以言廢人，台灣的民主應該先從寬容和傾聽開始，找出彼此的交集。

林岱樺涉嫌詐領1500萬元助理費與加班費遭起訴，林佳龍日前卻發文力挺，稱她「有為有守，不貪不取」，引發爭議。對此，林佳龍今日在Yahoo網路節目《齊有此理》上表示，自己挺的是制度，他從學生時代參加推翻國民黨威權統治的活動，當時也是少數派。

林佳龍強調，很多事情不用陰謀化，應該回到當一個人發生問題的時候，不要以人廢言也不要以言廢人，台灣的民主應該先從寬容和傾聽開始，找出彼此的交集。林岱樺作為七屆立委、問政有口碑，她為自己的權利奮鬥，應該要給她加油。

對於林岱樺所涉司法案情，林佳龍說，不用介入細節討論，檢調都已經起訴，現在要做的就是聽聽另一邊的說法，他認為法官也是一樣的心態。

至於正國會成員王義川和卓冠廷最後沒能替林岱樺站台，林佳龍認為，這要尊重當事人，林岱樺一開始沒有邀請大家，有些角色如果不適合，那也不一定要到場。他表示，自己發言也沒代表派系，而是他長年的道理，「事情發生在別人身上的時候就丟石頭，發生在自己身上卻覺得很無辜」，這樣說不過去，這就是同理心。

