力挺林岱樺發文遭網灌爆！ 林佳龍：給她空間向選民說明
涉嫌詐領助理費等案遭到起訴的民進黨立委林岱樺，積極爭取參選2026高雄市長，民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍等派系黨公職，昨晚突然表態力挺同屬正國會的林岱樺。林佳龍今（30）日對此表示，支持林岱樺捍衛自己的權利，社會應該給予她一定的空間。
立法院外交及國防委員會邀請外交部、經濟部、陸委會、國安局、法務部、法務部調查局進行「我國參與2025年度『亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議』的任務及目標」和「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」報告，並備質詢。
林佳龍在會前受訪表示，台灣是一個民主法治且很保證人權的社會，所以支持林岱樺委員捍衛自己的權利，在司法上為自己辯護。
林佳龍進一步說，他期待對1位認真問政、基層深耕、連續7任的立委，社會應該給予她一定的空間，讓她不只是在法庭上，也向支持者說明。
林佳龍昨天晚間在臉書貼文寫道，想和大家分享他眼中的優質立委林岱樺。林岱樺擔任7屆立法委員，深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。
林佳龍表示，這個星期六晚上6點，他邀請高雄的市民朋友們站出來，一起為林岱樺加油、為高雄加油，為一個我們還相信的公義台灣加油。
貼文一出引發外界震撼，大批網友留言表示「親愛的前市長，我被你這一篇發文嚇到了。她的案子還在審理中，現在支持她，請教你的判斷是什麼」、「完全不同意！不要瞎挺好嗎」、「蛤？佳龍不要亂挺奇怪的人啦」、「阿龍啊你是被盜帳號」「林佳龍反了嗎？挖靠....不怕賴清德嗎」。
另有網友表示「阿龍你是被盜帳號」、「這裡是有被盜帳號嗎」、「趕快刪文吧」、「不貪不取？以為剪掉是塑膠唷！睜眼說瞎話…佳龍被盜帳號嗎？」「小編不要鬧了！被盜帳號嗎」、「呵呵，可是萊爾校長不支持耶」、「臉書被盜了？」「好訝異你會支持她⋯不多想想嗎」。
林佳龍：林岱樺認真問政 盼社會給予空間說明
（中央社記者楊堯茹、吳書緯台北30日電）有意參選下屆高雄市長的民進黨立委林岱樺被控詐領助理費案遭起訴，外交部長林佳龍今天表示，林岱樺認真問政，希望社會給予空間向支持者說明。中央社 ・ 1 天前
外長林佳龍臉書力挺林岱樺稱「不貪不取」遭網罵翻！他今日堅持立場：支持林岱樺在司法為自己辯護、社會應給予空間
林岱樺再說，她有沒有罪、將在11月1日的活動，公開說明檢調不法起訴，讓高雄市民公開審判，「岱樺可以承受任何網路暴力的攻擊，因為岱樺可以接受任何的檢驗」...放言 Fount Media ・ 1 天前
獲所屬派系全力相挺 林岱樺：11/1公開說明檢調不法起訴
[Newtalk新聞] 民進黨正國會掌門人林佳龍與黨公職昨晚公開力挺同派系立委林岱樺參選2026高雄市長，林岱樺今(30)日回應，將在11月1日的活動中公開說明檢調不法起訴，請高雄市民公開審判，相信自己禁得起考驗，「萬千磨難終將還我清白」。 林岱樺表示，「我可以接受任何的考驗，但是請不要傷害岱樺的朋友們，台灣的力量禁不起一再的切割。林岱樺有沒有罪？我將在11月1日的活動，公開說明檢調不法起訴，請高雄市民公開審判。」 她表明，「我可以承受網路暴力的攻擊，是因為我禁得起考驗，萬千磨難終將還我清白。我有信心，最後的事實，會讓路人羞愧地放下，那原本要繼續丟向我的石頭。台灣民主加油！」查看原文更多Newtalk新聞報導柯志恩「西瓜說」諷高雄選戰 邱議瑩批：尖酸刻薄嘴臉！勿輕忽選民智慧 台中疫調爆疑點！她嗆：排骨都買不到半截！盧秀燕打鼓打到豬瘟採檢落拍！新頭殼 ・ 1 天前
林岱樺涉詐領助理費 傳黨內下令林佳龍不能幫造勢｜#鏡新聞
有意參選民進黨高雄市長初選的立委林岱樺，日前因為涉嫌詐領助理費遭到調查，不過林岱樺還是宣布11/1，要在高雄舉行造勢活動。外交部長同時也是正國會掌門人的林佳龍，公開力挺林岱樺參選，遭到民進黨內部派系圍剿，傳出黨內有高層，以政務官、有黨職身分為由，要林佳龍不能介入初選，就連民進黨發言人卓冠廷，都被秘書長徐國勇下令，不能上台幫忙造勢。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 20 小時前
林佳龍表態力挺遭圍剿！林岱樺說話了：不要傷害我的朋友
2026高雄市長選舉民進黨內初選，立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺等人角逐，外交部長林佳龍昨（29）日晚間突臉書發文喊話支持林岱樺，遭綠營網軍圍剿，林岱樺回應聲援。中天新聞網 ・ 1 天前
「不貪不取要確定欸」網友灌爆林佳龍貼文！林岱樺喊話：不要傷害我的朋友
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導正國會掌門人、外交部長林佳龍昨晚突發文力挺民進黨立委林岱樺，更要高雄人支持「不貪不取」的林，引發大批網友不滿。對此...FTNN新聞網 ・ 1 天前
挺林岱樺喊「周六岡山見」 王義川Threads被綠粉灌爆：拜託不要鬧
外交部長林佳龍昨（29）日晚間在社群平台發文，表態力挺有意角逐高雄市長提名的民進黨立委林岱樺，稱林岱樺有為有守、不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持，並號召市民為林岱樺加油，引發外界熱議。而在昨天晚間，立委王義川也在Threads轉發力挺林岱樺造勢活動，但相關貼文卻湧入大量網友負面留言。中時新聞網 ・ 1 天前
林佳龍發文表態掀波 綠營高雄初選選將發聲
（中央社記者王揚宇、林敬殷台北30日電）外交部長林佳龍發文宣傳民進黨立委林岱樺造勢晚會，引發不同意見。林岱樺今天表示，她可以承受任何攻擊，但不要傷害她的朋友，民進黨立委邱議瑩則說，從政者國家利益要擺第一位，立委賴瑞隆說，尊重林佳龍考量，立委許智傑表示，尊重各派系立場。中央社 ・ 1 天前
影／林佳龍表態力挺慘被洗版！林岱樺這樣說
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長競爭激烈，同屬正國會的外交部長林佳龍以及正國會民代昨表態力挺民進黨立委林岱樺，引起外界關注。對此，林岱樺今（30）日受訪時強調，不要傷害她的朋友，台灣力量禁不起...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
獲正國會黨公職支持卻被網友圍剿 林岱樺質疑網軍異常激增要求徹查
民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍等派系黨公職，昨晚發文支持同為正國會立委林岱樺參選高雄市長，引發大批網友熱議。林岱樺今早（30日）表示，自己可以承受任何攻擊，但不要傷害她的朋友；此外，林岱樺陣營發現，網路對她們的攻擊異常激增，短時間內出現超過千則重複性留言與惡意抹黑，他們已蒐集留言紀錄、帳號清單與時間軸資料，將向平台申訴要求徹查。鏡報 ・ 1 天前
林佳龍力挺挨轟 林岱樺喊「別傷害我朋友」
外交部長、民進黨派系「正國會」掌門人林佳龍昨天在臉書發文，表態支持同派系立委林岱樺參選高雄市長，更表示林岱樺「有為有守、不貪不取」，被質疑違反政治不中立。對此，林岱樺今（10/30）天表示，自己可以承受任何攻擊，但不要傷害她的朋友。她也透露，自己將在本週六舉辦造勢大會上，公開說明檢調不法起訴，讓高雄市民公開審判。太報 ・ 1 天前
「挺林岱樺不貪不取」是價值崩壞 翁達瑞批林佳龍：恐拖垮民進黨
[Newtalk新聞] 民進黨立委林岱樺早已宣布投入2026年高雄市長初選，外交部長林佳龍與黨內正國會派系成員昨日相繼公開力挺，引發黨內外討論。旅美學者翁達瑞今（30）日在臉書發文，呼籲林佳龍「三思」，不要為了派系動員與個人情誼，犧牲民進黨的清廉形象與政治格局，直言此舉「極可能對本土政權造成嚴重的傷害」。 翁達瑞指出，林岱樺近日因涉嫌詐領助理費遭高雄地檢署起訴，卻仍獲林佳龍在臉書稱讚「有為有守、不貪不取」，甚至預告將出席林岱樺於岡山舉辦的初選造勢活動。翁達瑞批評，這樣的言論與行動，不僅模糊廉政價值，更讓社會觀感錯亂，「林佳龍竟以『不貪不取』讚美剛被起訴的立委，實在令人難以理解。」 他進一步分析，政治人物的格局應體現在三個層面，國家利益凌駕政黨利益、政黨利益凌駕派系利益、派系利益凌駕個人利益。然而從此次正國會系統集體力挺林岱樺的舉動來看，林佳龍顯然忽略了這一點，導致派系監督功能喪失，甚至可能引發「集體毀滅的災難」。 翁達瑞直言，若林岱樺在官司未明的情況下強力參選，不僅會重創民進黨清廉形象，也將分裂黨內價值，「屆時民進黨可能被迫在挺貪腐與反貪腐兩陣營中撕裂」。他警告，即使林岱樺初選落敗，也新頭殼 ・ 1 天前
林佳龍臉書留言整排「挺不下去」！林岱樺爆水軍發動攻擊：已向平台申訴
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導正國會掌門人兼外交部長林佳龍昨日發文力挺民進黨立委林岱樺，正國會成員包括立委王義川、市議員卓冠廷接連在社群上跟進，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
外長林佳龍挺林岱樺「不貪不取」 支持者炸鍋：別鬧了｜#鏡新聞
身兼民進黨正國會掌門人的外交部長林佳龍，昨晚(29日)突然在臉書表態，力挺派系立委林岱樺選高雄市長，還強調林岱樺「不貪不取」；綠營支持者傻眼紛紛高喊「要確定欸」、「別鬧了」。對此，林佳龍今天(30日)再喊話，社會應給林岱樺空間說明。但另一名參選人邱議瑩開嗆，從政者得把派系放在最後，引來林岱樺回擊「別傷害我朋友」。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
