力挺林岱樺發文遭網灌爆！ 林佳龍：給她空間向選民說明

涉嫌詐領助理費等案遭到起訴的民進黨立委林岱樺，積極爭取參選2026高雄市長，民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍等派系黨公職，昨晚突然表態力挺同屬正國會的林岱樺。林佳龍今（30）日對此表示，支持林岱樺捍衛自己的權利，社會應該給予她一定的空間。

立法院外交及國防委員會邀請外交部、經濟部、陸委會、國安局、法務部、法務部調查局進行「我國參與2025年度『亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議』的任務及目標」和「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」報告，並備質詢。

林佳龍在會前受訪表示，台灣是一個民主法治且很保證人權的社會，所以支持林岱樺委員捍衛自己的權利，在司法上為自己辯護。

林佳龍進一步說，他期待對1位認真問政、基層深耕、連續7任的立委，社會應該給予她一定的空間，讓她不只是在法庭上，也向支持者說明。

林佳龍昨天晚間在臉書貼文寫道，想和大家分享他眼中的優質立委林岱樺。林岱樺擔任7屆立法委員，深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。

林佳龍表示，這個星期六晚上6點，他邀請高雄的市民朋友們站出來，一起為林岱樺加油、為高雄加油，為一個我們還相信的公義台灣加油。

貼文一出引發外界震撼，大批網友留言表示「親愛的前市長，我被你這一篇發文嚇到了。她的案子還在審理中，現在支持她，請教你的判斷是什麼」、「完全不同意！不要瞎挺好嗎」、「蛤？佳龍不要亂挺奇怪的人啦」、「阿龍啊你是被盜帳號」「林佳龍反了嗎？挖靠....不怕賴清德嗎」。

另有網友表示「阿龍你是被盜帳號」、「這裡是有被盜帳號嗎」、「趕快刪文吧」、「不貪不取？以為剪掉是塑膠唷！睜眼說瞎話…佳龍被盜帳號嗎？」「小編不要鬧了！被盜帳號嗎」、「呵呵，可是萊爾校長不支持耶」、「臉書被盜了？」「好訝異你會支持她⋯不多想想嗎」。

