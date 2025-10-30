力挺林岱樺「不貪不取、優質立委」！林佳龍挨轟回應了：期待給她空間說明

​民進黨籍高雄市第四選區立委林岱樺被控詐領助理費、加班費，還涉嫌透過關係的通法寺住持釋煌智侵佔政治獻金，高雄地檢署已偵結起訴，高雄地方法院也於27日開庭審理，傳喚林岱樺到案。值此之際，林岱樺所屬的民進黨內派系正國會掌門人、外交部長林佳龍仍在29日晚間透過臉書發文，替林岱樺宣傳造勢晚會，引爆大批支持者不滿。對此，林佳龍今（30）日上午受訪時作出回應。

林佳龍及正國會派系成員王義川、卓冠廷等人昨日晚間透過社群媒體發文，替林岱樺宣傳將在11月1日晚間舉辦的「大改革！林岱樺護國市長大岡山造勢晚會」，林佳龍在臉書貼文中稱林岱樺為「優質立委」，並稱她「深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取」。貼文一出，隨即引爆大批支持者不滿，截至今日上午9時許，按怒人數直逼按讚數字，留言更罵聲一片，網友痛批「林部長！你真的要支持這樣的人嗎？太讓我失望了」、「貪污都被起訴了還不貪不取」、「正國會是昧著良心嗎」。

廣告 廣告

對此，林佳龍今日上午赴立法院外交及國防委員會專題報告備質詢前，接受媒體聯訪時回應，「台灣是一個民主法治，而且保障人權的社會，所以我們支持林岱樺捍衛她自己的一個權利，在司法上去做好為她自己的辯護」。林佳龍說，「期待對一個認真問政，在基層深耕，受到廣道人民支持的民意代表、7任的立委，我們社會應該給予她這個一定的空間，可以不只在法庭，也向支持者來加以說明。謝謝」。​

《風傳媒》讀者調查▸「護國群山」如何助台灣守住「矽島」地位？

我們不只站在科技革命的浪頭，更處在地緣政治的風口。

讓你最關心的產業議題，成為我們持續追蹤的動向！

☛立即填問卷，分享你對台灣半導體產業發展的看法



更多風傳媒報導

