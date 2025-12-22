力挺民生經濟 加碼普發現金

2025年7月6日，百年一遇的丹娜絲颱風重創嘉義市；緊接著8月1日，美國正式宣布對台灣課徵20％對等關稅。接二連三的衝擊，嚴重影響城市的經濟發展。

面對突如其來的災害和難關，嘉義人從不輕言放棄。市府團隊積極應變，第一時間「安民心」，更要「顧產業、顧民生」。

經過審慎研議，市府在12月8日提出「振興經濟『強化民眾消費韌性普發現金』加碼計畫」，內容涵蓋促進商圈與夜市活絡、觀光產業補助、永續新生活推動等，其中包括每位市民普發6000元現金，希望提振消費力道，協助全體市民、各行各業穩健營生。

廣告 廣告

嘉義市一向恪守財政紀律，連續15年不舉債，更是台灣本島第1個連續7年維持公共債務零負債的城市。這次每位市民加碼普發6000元現金，是用累計歲計賸餘辦理，不舉債，不影響嘉義市公共建設進行。

嘉義市以服務業為主體，過去新冠肺炎疫情三級警戒期間，市府曾在「拚經濟、顧民生、搶商機」三大目標下，普發2000元振興消費現金，成功刺激嘉義市營利事業銷售額，較前一年成長9.56％，持續創下歷史新高。

此次擴大加碼普發，同樣是在財政紀律優良基礎下，當用則用，全力支援市政建設，當省則省，節約各項支出，把省下來的錢，再投入振興經濟。

「市府發錢，市民花錢，嘉義市賺大錢」，我們將經濟成長的果實與市民分享，希望市民支持在地消費，帶動營利事業銷售額繼續成長，為城市創造財源，在經濟上，形成良性的正向循環。