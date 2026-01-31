力挺江啟臣選台中市長 胡志強：能讓台中迎來最好的時代

爭取國民黨提名參選台中市長的立法院副院長江啟臣，今與台中前市長胡志強暢談台中未來。江啟臣辦公室提供



記者周志豪／台北報導

爭取國民黨提名參選台中市長的立法院副院長江啟臣，今與台中前市長胡志強、前台中縣副縣長張壯熙暢談台中未來。會中，胡鼓勵江發揮涉外能力，展現「國際水準」，在現有幸福城市基礎上，讓「台中迎來最好的時代」。

對於台中未來，曾主張「世界的大台中」的胡志強認為，台中不必再跟國內其他城市相比，而應鎖定「新加坡」作為學習與超越的目標。

江啟臣今舉辦「台灣旗艦城-未來台中」系列論壇，邀胡志強、張壯熙與永續發展、淨零碳排專家，共議城市「智」理、淨零碳排永續的路徑，宣示要讓台中成為國際性的「永續旗艦城」，讓台中成為永續城市的國際標竿。

江啟臣說，台中市是六都中條件最完備城市，具從幸福城市成國際旗艦城市競爭力；而製造業更是台中發展底氣，須透過轉型升級與國際訂單挹注，讓中小企業看見獲利前景，帶動城市競爭力，實現「美好的台中將啟程」願景。

江啟臣說，未來的市政治理雖離不開AI與ESG（環保、社會責任與公司治理），而智慧治理的本質是解決問題，ESG則讓城市永續並提升韌性。

張壯熙表示，台中市若要成為「ESG旗艦城」，應將「AI工具全面導入市政治理」，提供精準對策，節省資源成本，讓市政決策從「靠想像」轉向「靠數據」，以更具體的AI應用實績，向市民展現旗艦城市的競爭力。

