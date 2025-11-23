即時中心／温芸萱報導

民進黨立委范雲、沈伯洋等人，昨（22）日出席國際自由聯盟（Liberal International，LI）執行委員會會議，而范雲今（23）日則在臉書宣布，針對沈伯洋日前遭中國立案調查，並被揚言全球抓捕一事，國際自由聯盟已無異議通過《譴責中國對台灣人的跨國鎮壓》緊急決議。

范雲今天在臉書指出，身為LI副主席，她在會議首日即提出訴求，呼籲聯盟應聲援遭中國跨境鎮壓的沈伯洋。而她所提出的「反制跨境鎮壓」緊急決議，經全體與會代表表決，以壓倒性支持、零反對票通過。她也說，會議現場多位成員發言感謝決議的通過，更有會員國代表主動提案，將決議名稱明確修改為「中華人民共和國對台灣人的跨境鎮壓」，直接點名中國對台灣的威脅。

廣告 廣告

同時，范雲表示，這充分顯示，越來越多國家願意挺身反制中國對台灣的不義壓迫，「我們不是獨自面對，而是有來自全球自由派政黨的支持」。

據了解，今年的LI執委會共有來自歐洲、非洲、美洲及亞洲的48個國家、近170位自由主義政黨與民主倡議代表與會。會議中，正式通過的《關於中華人民共和國（PRC）對台灣人民進行跨國鎮壓之緊急決議案》指出，中國長期以跨國鎮壓作為對台施壓工具，對沈伯洋提出毫無根據的「分裂國家」指控，並透過官媒呼籲國際刑警組織或司法互助追捕，已構成對民主社會民選代表的嚴重威嚇。

決議全文指出，國際自由聯盟譴責中國的跨國鎮壓行為，並敦促各會員政黨與政府強化法律及制度保護，反制中國以噤聲台灣人民為目的的政治脅迫。同時，決議重申中國對台灣人民並無法律權限，任何長臂管轄行為皆違反國際人權規範。

另，決議亦呼籲，國際社會應支持台灣的民主韌性及其作為全球民主夥伴的重要角色，推動監測、預防及回應跨境鎮壓的國際機制；並堅守以規則為基礎的國際秩序與和平外交。各國應透過多邊合作，釐清聯合國2758號決議的法律範圍，使台灣得以在不改變現狀前提下，參與適當國際組織；同時將對話、國際法與衝突預防置於優先，以確保區域安全與穩定。

最後，范雲強調，此決議的通過，是國際自由派政黨對台灣民主的肯定與支持，也象徵全球民主國家對中國跨境鎮壓行為的共同反制立場。





原文出處：快新聞／力挺沈伯洋！國際自由聯盟通過「譴責中國跨境鎮壓台灣」決議

更多民視新聞報導

TWICE回台開唱！蔡英文感謝「他」原因全說了

阿北「悄回黨部辦公」? 她示警：2個太陽內鬥正要開始

合體參訪淡江大橋！任內沒什麼颱風原因曝？ 蔡英文笑虧「護國院長比較兇」

