力挺沈伯洋！學者揭「殺雞儆猴」戰術：附和中國的人有病

中國官媒惡意公布民進黨立委沈伯洋個人與家庭相關資訊，並以所謂「衛星鎖定」進行公開恐嚇。東吳大學政治系副教授陳方隅今（3）日說，中國此舉就是殺雞儆猴，目的是要讓更多人不敢說三道四；他也怒嗆，如今還在附和中國的人「有病」。

陳方隅發文表示，中國自己示範自己是一個野蠻大國，完全不尊重個人的隱私，《世界人權宣言》、《公民與政治權利國際公約》裡面明文規定「任何人隱私、家庭、住宅不得遭受任意干涉」，但是在中國從來沒有這種什麼隱私，更沒有什麼人權，連個人的器官都不是自己的，中國一向都是不回應問題，只會去解決提出問題的人。​

陳方隅指出，中國不斷公布對台灣人的制裁、通緝，主要目的就是要假裝自己可以對台灣人有管轄權，但事實上根本沒有，再怎麼叫囂要管轄台灣人，再怎麼兇狠地說要對付台灣的哪一個人，其實沒有的東西就是不會有。

陳方隅提到，近期最好笑的是，中國制裁了幾位日本的國會議員，然後有人說要去台灣旅遊，只要能入境台灣就能證明台灣跟中國是不同的國家，中國外交部發言人被記者問到這題，直接當機，回答稱敗類的言行不值一提，剛好「不值一提」這種說法就是國民黨主席鄭麗文最慣用的句法。

陳方隅分析，中共在做的事情其實是一種「狗哨政治」，就是在吹狗哨，召喚更多台灣內部自願的第五縱隊去騷擾他們不喜歡的人，用貼標籤的方式去激化台灣內部政治，但沈伯洋從來不會害怕這種下三濫的手段，沈已經做中國研究和混合戰相關的研究很久了，不管中國怎麼叫囂，沈都會持續在世界各地走跳，分享最新的研究成果以及台灣對抗外來威脅的各種努力。

陳方隅直言，中國在做的事情是一種殺雞儆猴，藉此呼喚更多人一起去騷擾、對付民主自由的愛好者，想要造成的影響是讓更多人不敢對中國「說三道四」，而中國的作法已經成功了一半，有多少台灣內部的政客配合來恫嚇台灣人自己。

​陳方隅說，前陣子總統賴清德邀請立法院長韓國瑜一起為立委發聲、相挺，韓回應有病要看醫生，且在野黨就是沒有任何人願意要譴責中國，就算大規模軍演也是如此，「到底誰有病？就是這些處處附和中國、不願守護自由的人們有病」。

陳方隅強調，今天制裁沈伯洋的手段，中共一直都是拿來對付所有的人，不管是公眾人物還是一般市民，只要中共不喜歡誰，誰就會被制裁與對付。

