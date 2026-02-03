力挺洪孟楷「鞭刑」懲戒詐騙集團 韓國瑜：行政院願意配合嗎？

台灣詐騙問題日益嚴重，每年造成財損金額高達502億元，人均損失是日本的近20倍，韓國媒體《朝鮮日報》甚至稱台灣為「詐騙之島」。立法院長韓國瑜近日公開力挺國民黨立委洪孟楷倡議的鞭刑入法提案，強調現行打詐措施不足以壓制犯罪，但同時質疑行政院是否願意配合推動。

立法院長韓國瑜。（資料照／中天新聞）

洪孟楷近日舉行北海岸服務處喬遷活動，韓國瑜特別到場站台。韓國瑜致詞時表示，台灣詐騙問題嚴重，每年詐騙集團要詐騙人民500億元，對善良、認真、打拚的老百姓不公平。他肯定洪孟楷要求用嚴刑峻法對付詐騙集團，認為這把老百姓對詐騙集團深惡痛絕的心聲講出來。韓國瑜指出，近年來詐騙金額不斷攀升，去年12月單月高達66億元，今年1月甚至衝上70億元，顯示現行打詐措施不足以壓制犯罪。

韓國瑜提到新加坡以鞭刑對付詐騙犯的做法，他表示大家認真上班，早上辛苦離開家，晚上疲倦回到家，賺一份薪水養家，詐騙集團不用上班就做詐騙。他認為用鞭刑來對付這些不願意做事情、不願認真打拚、直接騙人家錢的詐騙集團是合理的，但他也質疑「我們怎麼會知道，行政院願不願意配合？」韓國瑜呼籲政府正視問題，提出有效制度，保障民眾權益。

國民黨立委洪孟楷。（資料照／中天新聞）

洪孟楷過去多次拋出政府應思考增加「鞭刑」制度，懲戒虐童、性侵和詐騙案等重大犯行。洪孟楷質疑「可教化難道是死刑犯的免死金牌嗎？」他認為如果真的是可教化的話，應該也要付出相對應的處罰，因此主張針對重大犯行應該要參照新加坡等國家，使用鞭刑來嚇阻。

洪孟楷指出，台灣走向實質廢死是國人不可承受之痛，他以馬來西亞女大生姦殺案為例，兇手竟然在更二審逃死，不知道這樣傳達什麼訊息給國際社會看到，沉痛告訴更二審法官「這樣的判決，對不起受害者跟家屬！」

網友對此議題表示「我看你們是不懂喔」、「黨的好碰油怎麼可以鞭呢」、「綠營的寶貝金主,怎麼可能下手」、「政院不副署,憲法法庭直接判違憲」。

