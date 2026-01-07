力挺清潔英雄！康裕成議長讚市府加碼臨時人員獎金至8,000元

▲辛勞有目共睹！康議長力挺清潔隊，臨時獎金今年再加碼。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】歲末年終之際，高雄市議會議長康裕成今（7）日偕同市長陳其邁出席環保局企業工會會員代表大會，向辛勞付出的第一線清潔隊同仁表達敬意與感謝。康議長並肯定陳市長宣布將臨時人員清潔獎金由7,000元提高至8,000元，現場掌聲與歡呼聲不斷。

康議長與陳市長，以及江瑞鴻、張漢忠、何權峰、簡煥宗、陳慧文、邱俊憲、黃香菽、黃彥毓等多位議員一同出席活動，向所有默默守護高雄市容的「市容化妝師」致上最深敬意。康議長表示，清潔隊的工作內容繁雜且全年無休，辛勞大家有目共睹，她也特別感謝每位同仁的奉獻與堅守崗位。

上任以來，康議長積極為清潔隊同仁爭取各項權益，包括除夕提早返家與家人團圓，補足正式與臨時人員人力，減輕工作負擔。近年更親自「上山下海」走訪各行政區，為第一線同仁加油打氣，足跡遍及東高雄旗山、六龜、杉林、甲仙、美濃、內門等偏鄉地區，今年也慰勞海線清潔隊員，包括茄萣、湖內、永安、彌陀、梓官等地。此外，各區在地議員也代表康議長，走訪楠梓、左營、三民、鳳山、小港、前鎮、苓雅、大寮等區，將議會的支持與鼓勵實際傳達給第一線同仁。

陳市長感謝市議會長期以來對清潔隊同仁權益與福利的全力支持，並回顧過去五年來清潔隊在風災後迅速恢復市容，以及支援嘉義、台南、花蓮等地救災工作的卓越表現，深獲中央與地方肯定。他也表示，市府將逐年調升臨時人員清潔獎金，每年增加1,000元，今年由7,000元提高至8,000元。陳市長幽默向康議長及議員喊話，希望審預算時能「照案通過」。對此，康議長除了肯定，也建議市府將明年預計增加的1,000元一併編列，再度引發全場熱烈掌聲與歡呼。

此次活動不僅展現市議會與市府對第一線清潔隊的重視與支持，也象徵對默默付出的市容守護者最深的敬意與感謝。康議長強調，清潔隊同仁的辛勞值得全社會肯定，未來也將持續關注並改善同仁福利，確保高雄市容永遠乾淨、整潔。（圖╱高市議會提供）